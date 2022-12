Monte San Savino, imprenditore: "Multato due volte nel giro di quattro minuti perchè sono passato col rosso. Ma in direzioni opposte"

Francesca Muzzi 20 dicembre 2022 a

“Sono stato multato due volte, nel giro di quattro minuti per un doppio passaggio con il semaforo rosso”. La storia ci viene raccontato da Luigi Tartarelli, imprenditore biturgense che nel novembre di due anni fa si trovava a percorrere la strada di Monte San Savino. Racconta Luigi: “Un mese dopo, nel dicembre 2020 mi vengono notificate due multe per un doppio passaggio con il rosso che avrei fatto nell’arco di 4 minuti (una in un senso e una in un altro)”. Sul verbale delle due multe arrivate all’imprenditore si legge: “In data 4 novembre 2020 alle ore 12.38 a Monte San Savino, in località, Alberoro via Don Aguzzi, all’intersezione con la strada provinciale 22 via del popolo, il conducente del veicolo proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa”. Sempre nella multa si legge: “La violazione è stata accertata con il semaforo posizionato sulla strada provinciale 327 via don Aguzzi in direzione Foiano della Chiana”. Successivamente arriva un secondo verbale: “In data 4 novembre 2020 alle ore 12.41 in Monte San Savino località Alberoro via Don Aguzzi all’intersezione con la strada provinciale via del popolo, il conducente del veicolo proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa”. E la multa continua: “La violazione è stata accertata con il semaforo posizionato sulla strada provinciale 327 via don Aguzzi in direzione Arezzo”. A questo punto Luigi manda un reclamo: “In data 20/01/2021 mando una contestazione e una richiesta di annullamento al Comune di Monte San Savino, ma non ho mai ricevuto risposta. In quella lettera, spiegavo, tra l’altro che è evidentemente impossibile che in 4 minuti si possa passare dai suddetti semafori prima in una direzione e poi in un’altra”. Ma non è finita, perchè nel marzo del 2021 gli arrivano altri due verbali: “In data 12/3/2021 mi venivano notificati due verbali per omessa comunicazione delle generalità del trasgressore che ho deciso di non saldare”. E dunque il conto sale. “Praticamente dovevo 1600 euro in totale. Prima per le due multe col semaforo rosso e poi l’omessa comunicazione delle generalità del trasgressore. Insieme ai soldi, mi venivano decurtati anche i punti della patente”. “E così – prosegue ancora Luigi Tartarelli - Nel dicembre di quest’anno saldo il sollecito per le multe non ancora saldate relative al doppio passaggio con il rosso mentre non ho ancora saldato quelli per la mancata trasmissione delle generalità, cosa che non ho intenzione di fare visto che ho già saldato le altre due ingiuste considerato che non si possono subire due sanzioni nel giro di pochi minuti per la stessa presunta infrazione”. Ma oltre al danno l’imprenditore biturgense che gestisce un’azienda a Sansepolcro si chiede: “Penso che sia un fatto grave che un cittadino debba subire tutto questo (da 1 multa a 4) senza nemmeno la possibilità di ottenere risposte dall’amministrazione comunale nel cui territorio sono installati questo tipo di semafori”.

