Arezzo, titolare del bar: "Aggrediti con coltelli e bottiglie da un gruppo di magrebini"

Francesca Muzzi 20 dicembre 2022

a

a

"Siamo stati aggrediti da un gruppo di stranieri con coltelli e bottiglie. Abbiamo avuto paura”. Mario Cutini, titolare del bar My Way in pieno centro - Corso Italia - ad Arezzo è andato a sporgere denuncia sull’episodio che è accaduto sabato sera: “Davanti a turisti e ragazzi”, racconta. Un episodio che riporta nuovamente alla luce la micro criminalità in centro. “E stavolta davanti a tanti turisti - sottolinea Cutini - che in queste settimane affollano la nostra città per il Natale”. I fatti. “Sabato sera eravamo come sempre al lavoro. Dentro al bar tanti ragazzi a divertirsi. Tutti maggiorenni e tutti controllati. Ad un certo punto arriva un gruppo di persone, di nazionalità magrebina. In mano coltelli e bottiglie. Tentano di entrare dentro il locale. Forse avevano bevuto troppo”. E’ a quel punto che intervengono due pattuglie della polizia e gli steward che Mario Cutini ha ingaggiato proprio per la sicurezza sua, del locale e dei clienti. “Riusciamo a bloccarli e ad impedire che entrino dentro il nostro locale dove potrebbe succedere chissà che cosa. Fuori c’è confusione, una ragazza resta lievemente ferita ad una gamba. Interviene l’ambulanza”. Mario continua: “Abbiamo poi saputo che lo stesso gruppo, aveva creato il caos anche in piazza Sant’Agostino. Certo è che così non possiamo andare avanti”. “Specialmente in questo momento dove in città ci sono turisti per il Natale, vedere queste scene non è di sicuro un bel biglietto da visita. E poi, comunque, ne va di mezzo anche il nostro lavoro e il nostro locale. Non oso pensare a cosa sarebbe potuto accadere se fossero entrati dentro. Avrebbero distrutto e avrebbero fatto male”. E torna di nuovo a galla il problema della sicurezza. Alla fine di novembre un ragazzo denunciò di essere stato accerchiato da una baby gang che con fare minaccioso chiedeva sigarette. Sempre nel centro della città. Mario, esapserato da tutto ciò chiede: “Non sappiamo come difenderci da questo tipo di aggressioni. Chiediamo di essere tutelati, perché diamo un servizio al pubblico e perché se non avessimo avuto la prontezza, insieme agli steward di impedire loro di entrare, magari avrebbero devastato tutto”. Ieri il titolare del bar My Way ha sporto denuncia. “Che qualcuno faccia qualcosa - adesso chiede - perché non possiamo restare in ostaggio di queste persone che rischiano di fare del male”. E tutto questo mentre Arezzo è tra le città più visitate in queste settimane che precedono il Natale

