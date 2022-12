Ristoranti, per Natale c'è il tutto esaurito. Più richieste rispetto all'anno scorso

21 dicembre 2022 a

Natale al ristorante, per unire una idea di mini vacanza a un pranzo della tradizione. E’ pienone un po’ ovunque (e già da diversi giorni) nei ristoranti dell’aretino dove spiegano che quest’anno effettivamente le richieste sono state tante e da oltre una settimana non si trova più un posto. Che il menù sia alla carta o fisso la gente ha voglia di lasciarsi alle spalle i periodi bui dell’epoca Covid e della crisi e di stare, almeno per un giorno, in un’atmosfera meno buia. Sempre dando uno sguardo al budget di spesa.

Così dalla provincia al centro storico la maggior parte dei locali è aperta e piena di prenotazioni.

Tanti aretini ma anche tanti turisti. I mercatini hanno attirato moltissima gente e veicolato un messaggio assai positivo per l’intero territorio. Così c’è chi torna, specialmente dalle regioni limitrofe, concedendosi una mini vacanza segnata dall’enogastronomia. Ma c’è anche un altro fattore a incidere, ovvero la concomitanza con il fine settimana, come spiega Federico Vestri presidente dei ristoratori di Confcommercio: “Chiaramente questo è un anno di ripresa per la ristorazione e influisce un po’ tutto. Ma sicuramente conta molto la coincidenza del fine settimana come data delle festività, una combinazione che comporta il tutto esaurito. Natale, 26 e 31 e si arriva fino alla Befana, con i fine settimana sempre segnati dalle ricorrenze. Quanto ai prezzi, sono in base all’offerta fatta da ogni singolo ristorante. Ci sono tutte le fasce di prezzo, dai ristoranti pizzerie con menù alla carta o locali con il menù prefissato, ci sono proposte per tutte le tasche.

Va detto che mercatini di Natale hanno fatto strada alla scelta di stare aperti: se in passato c’era il dubbio se aprire o meno, adesso tutti i fine settimana c’è tantissima gente - conclude Vestri -e inevitabilmente la scelta di stare aperti sotto le feste viene da sola”.

E che quest’anno rispetto all’anno scorso la gente si sia mossa prima lo confermano anche da Tonino a Cortona: “Tutto pieno per Natale, già da oltre dieci giorni. Lo scorso anno la situazione era un po’ diversa, c’era ancora la paura del Covid. Adesso la gente ha voglia di concedersi una piccola vacanza e sceglie per Natale di andare a pranzo fuori”.

Tutto pieno anche a il Grottino ad Arezzo: “Sta andando molto bene, tantissime prenotazioni. Ciò nonostante la crisi è pesante, è presente. I ristoranti sono sempre pieni ma il livello di spesa è sceso. La gente non rinuncia al ristorante ma ci sta attenta. Cerca di fare i conti. Tornando alle prenotazioni di Natale abbiamo sia turisti che aretini. Tanti visitatori, perché indubbiamente i mercatini hanno portato tanta gente”. Anche alle Logge Vasari molti turisti: “Siamo pieni per Natale, con prenotazioni arrivate già da tempo. Quest’anno forse ci sono anche più turisti rispetto al Natale scorso”.

I mercatini della Città del Natale hanno portato tanta gente anche nei locali extra centro storico, come confermano a l’Antica Pieve di Vitiano: “Per Natale c’è stata tanta richiesta, vedremo come andrà per l’ultimo dell’anno. Noi abbiamo già esaurito i posti da qualche giorno. I mercatini hanno portato tantissima gente e noi abbiamo lavorato molto bene. A Natale la clientela sarà soprattutto locale, fatta di aretini”.

Ma tante prenotazioni comunque non cancellano di botto la crisi, come spiega Cesare Ghelli, Fiepet Confesercenti Arezzo: “Sì, per Natale c’è il tutto esaurito, rispetto allo scorso anno è stato più facile riempire i locali. La gente è più tranquilla, serena e ha voglia di far festa. Sono tornati anche pranzi e cene aziendali, che lo scorso anno non c’erano stati a causa della paura del Covid. E questi sono gli aspetti positivi. Però va detto che lavorare a Natale non significa lavorare sempre. E poi anche chi ha riempito i locali ha notato che la gente spende meno. Soprattutto a dicembre è stato così. La spesa pro capite si è abbassata molto. Il fatto che la gente non rinunci al ristorante è molto positivo ma i conti comunque vanno fatti”.

