Inseguimento in auto, poi finiscono fuori strada. Nella vettura arnesi da scasso: quattro in fuga

Quando hanno visto che i carabinieri volevano controllarli si sono dati alla fuga: prima in auto e poi scappando a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce nelle campagne casentinesi. I militari dell’Arma in forza alla compagnia di Bibbiena stanno cercando i quattro che, alcune sere fa, sono stati protagonisti di questo episodio.

Stando a quanto ricostruito tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della stazione di Strada in Casentino, nei pressi del confine con il territorio di Poppi, intercetta un’auto. Chi si trova alla guida punta in direzione di Pratovecchio Stia. Dopo un inseguimento di alcuni chilometri, la vettura in fuga finisce fuori strada, in un terrapieno. I quattro all’interno si danno alla fuga. Nell’auto i carabinieri trovano poi numerosi attrezzi da scasso. Scattano i controlli sul mezzo ed ecco che si risale a un uomo, irreperibile in Italia, come prestanome per l’auto. Risulta infatti essere stato denunciato per aver intestato fittiziamente qualcosa come 24 veicoli. I carabinieri scoprono che i mezzi a lui riconducibili sono stati individuati nelle province di Monza Brianza, Brescia, Piacenza e Mantova in occasione di rapine e furti con destrezza.

