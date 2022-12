Arezzo, Confesercenti: "Città del Natale ancora più grande"

Alessandro Bindi 21 dicembre 2022 a

Shopping di Natale, al via la maratona tra le vetrine. Previsto afflusso nei negozi per i regali dell’ultim’ora. Saranno giorni di fuoco per il popolo dello shopping con i portafogli – in alcuni casi - arricchiti dalle tredicesime che potranno contribuire a dare una spinta al settore del commercio. Attesa una boccata d’ossigeno per l’abbigliamento. Dopo mesi di rinunce e bilanci familiari minati dal costo eccessivo delle bollette, adesso arriva la voglia di fare acquisti per regalare e regalarsi un momento di tranquillità. Sotto l’albero di Natale, tra i doni impacchettati spiccheranno, secondo un’indagine di Confesercenti, i capi di abbigliamento (44% delle indicazioni); a seguire ci saranno libri (40%), prodotti di profumeria (39%), giochi e giocattoli (38%), regali gastronomici (31%), accessori di moda (30%), prodotti tecnologici (25%), arredamento e prodotti per la casa, vini ed elettrodomestici e piccoli elettrodomestici (tutti al 21% di indicazioni). L’indagine dell’associazione di categoria ha poi rilevato una propensione a fare acquisti, fissando in 197 euro la spesa pro capite dei consumatori. E’ la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi, a fare il focus sulla corsa allo shopping di Natale caratterizzata comunque da un calo rispetto all’anno precedente a causa del crollo dei consumi provocato dalla pandemia, al quale si è aggiunta l’inflazione che ha ridotto la spesa delle famiglie e, come se non bastasse, la preoccupazione per il caro bollette. “Con il Natale e le festività” puntualizza la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi, “il mese di dicembre sarà un test importante per valutare lo stato di salute dell’economia e in particolare dei consumi. Confesercenti ha stimato che quest’anno si spenderanno in media per i regali 197 euro. Il budget è in calo di 39 euro rispetto alla media del 2021 quando fu registrata una spesa di 236 euro a persona. La spesa pro capite è quindi in leggero calo, ma c’è una grande voglia di fare acquisti. Un ottimismo che, alla fine della corsa ai regali di Natale, potrebbe far salire ulteriormente gli incassi. In sintesi si prospetta un Natale con qualche incognita, ma ci sono comunque segnali positivi che fanno ben sperare per il commercio”. A dare man forte ai consumi in città è arrivato in soccorso il travolgente flusso di turisti che hanno scelto Arezzo come meta turistica, attratti da una Città del Natale diventata ormai un evento attrattivo nazionale. La direttrice Valeria Alvisi, nel sottolineare la spinta data alle vendite natalizie suscitata soprattutto nel circuito legato alle attrazioni della Città del Natale, coglie l’occasione per una riflessione per il futuro. “Il flusso di visitatori concomitante con i weekend della Città del Natale è un dato assolutamente positivo” aggiunge Alvisi “che apprezziamo e che fa bene all’economia del nostro territorio e alle attività del centro storico. L’analisi ci impone comunque una riflessione più ampia legata allo spostamento dei flussi di acquirenti verso il centro a discapito di chi ha attività economiche nelle strade al di fuori del circuito della Città di Natale. Credo che i tempi siano maturi per poter allargare il circuito coinvolgendo altre arterie commerciali e zone esterne come via Montefalco e via Vittorio Veneto, solo per fare due esempi. Potrebbe essere la soluzione utile anche ad evitare l’effetto sovraffollamento registrato in alcuni fine settimana in centro”. Nel frattempo occhi puntati verso il rush finale dello shopping che accompagnerà gli aretini fino a sabato.



