Arezzo, infermiere in overdose in ospedale: accusato di aver sottratto fiale di oppiacei (peculato) ma lui nega

Luca Serafini 21 dicembre 2022 a

a

a

Infermiere dell’ospedale San Donato va in overdose durante il servizio e viene accusato di aver sottratto medicinali a base di oppiacei destinati ai pazienti della sala operatoria. Peculato. E in un caso, appunto, avrebbe fatto uso personale delle sostanze nel turno di lavoro.

La vicenda riguarda un dipendente della Asl Toscana Sud Est. Il processo è iniziato davanti al tribunale di Arezzo e il 23 gennaio è prevista la discussione con la sentenza. Lui nega. Al centro del caso ci sono delle fiale del medicinale Fentanest, custodite nella cassaforte della stanza post operatoria. Sarebbero sparite e, stando al capo d’imputazione, il responsabile sarebbe proprio l’infermiere di anestesia addetto al Blocco operatorio. I fatti si riferiscono al 2019.

Tra il 22 e il 23 gennaio cinque fiale, secondo l’accusa, furono svuotate e ricollocate in cassaforte vuote. Tra il 29 e il 31 gennaio, ulteriori cinque fiale sparirono. Un’altra fiala mancante durante il turno di notte tra 6 e 7 febbraio, due l’11. Infine, il 6 agosto, all’infermiere viene contestato di essersi appropriato del residuo di 4 millilitri di una fiala di Sufentanyl (altro anestetico oppioide che allevia o previene il dolore) e di averne fatto uso personale, con iniezione, tanto da andare in overdose.

Nel processo l’infermiere, difeso dall’avvocato David Scarabicchi, si dichiara innocente e sostiene l’infondatezza delle accuse. L’Asl è parte civile con l’avvocato Luca Fanfani. L’imputato è un sanitario con esperienza trentennale che conosce perfettamente natura, posologia ed effetti dei medicinali usati in ambito ospedaliero, fa notare la difesa. Per la quale non esiste alcun riscontro indiziario sulla serie di sottrazioni di fiale attribuite all’infermiere.

Nei giorni in cui il medicinale sparì dalla cassaforte e in un caso dal carrello dell’anestesista, erano in servizio cinquanta persone tra turno antimeridiano e meridiano, l’arco di tempo nel quale possono essere avvenute le sottrazioni di fiale, ma dal registro delle presenze, nei giorni degli ammanchi di stupefacenti l’infermiere sotto accusa non c’era. E vengono prodotte oltre alle argomentazioni e agli orari, le chiarificazioni sulle modalità di gestione dei medicinali stupefacenti in ospedale e sulle modalità di accesso all’ospedale San Donato, oltre che sul controllo del carico e scarico dei medicinali per il blocco operatorio (alle 7 del mattino e alle 20 della sera).

Quanto al malore del 6 agosto 2019, dal quale discendono le indagini, il sanitario fu effettivamente trovato durante il servizio “in coma, con bulbi oculari rivolti all'indietro, cianotico, bradipnoico ed ipotonico...”. Ma è impossibile, sostiene la difesa, che un esperto come lui abbia assunto per via endovenosa, volontariamente, l’analgesico. Cosa successe allora? “Una disattenzione”. Che poteva costargli la vita.

Quella notte, dopo aver assistito ad un intervento di parto cesareo, con l’anestesista di turno, l’infermiere si sarebbe recato in bagno colpito da forti dolori all’addome: disturbi gastro intestinali a suo dire riconducibili alla bibita ghiacciata bevuta prima di essere richiamato di corsa per il parto: si era infatti assentato, dice, per mangiare una pizza. Così, per risolvere i problemi epigastrici, si sarebbe preparato una fiala di Xomolix riponendola nella tasca, pronta all’uso. Nel corso delle concitate fasi del cesareo, vista una fiala di Sufentanyl non utilizzata, l’avrebbe aspirata in siringa per un eventuale utilizzo da parte della anestesista. Ma non ce ne fu bisogno. Poi, sempre stando al suo racconto, il clamoroso errore: avrebbe gettato la fiala “buona” per iniettarsi, inavvertitamente, quella con stupefacente.

Quindi il coma e il salvataggio da parte dei colleghi. L’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Asl ha ritenuto plausibile tutta questa storia, ravvisando comunque due mancanze: l’essersi assentato durante il servizio e l’aver agito con superficialità rispetto ai compiti di un infermiere. Rimprovero scritto e stop. Ora c’è il penale. Le analisi svolte dal Sert affermano per l’infermiere “l'assenza di sintomi ascrivibili all'uso dipendente di sostanze stupefacenti”. Non è un tossico, dice il certificato. E le fiale sparite? Mistero. Il 23 gennaio la sentenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.