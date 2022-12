Arezzo, 16 famiglie residenti in via Chiari: "Più sicurezza: marciapiedi, illuminazione e anche la fermata del bus"

Francesca Muzzi 22 dicembre 2022 a

"Benvenuti nella terra di nessuno”. Miria cammina lungo via Chiari, quella per intendersi che costeggia l’acetificio aretino. La strada che riporta ad Agazzi. Non siamo chissà quanto lontani dal centro di Arezzo. In quello scampolo di terra ci abitano 16 famiglie. In tutto circa 50 persone. Miria ci mostra due cartelli: in uno c’è scritto “Arezzo” e nell’altro “fine arezzo”. Nel mezzo c’è questo agglomerato di case. Ecco perché ci dice: “Viviamo nella terra di nessuno”. Mostra, per esempio, che cosa si prova ad andare a buttare la spazzatura: “Prima di tutto bisogna arrivare alle strisce pedonali che sono lontane rispetto all’uscita dalle nostre case. Le auto sfrecciano. Sembra di stare su un circuito di Formula Uno. Bisogna camminare praticamente lungo il ciglio della strada. Quando attraversiamo è un terno al lotto. Spesso e volentieri ci vuole qualche minuto, perché non si fermano. Ci passano davanti agli occhi”. Miria riprende con il telefonino per mostrarci la condizione “vedete, oggi si fermano proprio perché sto riprendendo col cellulare”. I bidoni della spazzatura sono a circa duecento metri dalle abitazioni. “Di notte è praticamente proibitivo andare a gettare la spazzatura. Si rischia di essere investiti”. Ma anche la mattina. Come è successo lunedì, quando è stato investito ed ucciso un cane “e chi lo ha fatto nemmeno si è fermato”, dice ancora Miria. Anche perché ed ecco un altro problema: “Ci sono appena due lampioni in croce e non si vede niente”. Una volta avevano provato a rallentare il traffico con, appunto, un decelleratore: “Ma le vibrazioni ci staccavano le mattonelle di casa. Ho chiamato i vigili tante volte per segnalare questo nostro disagio”. Non solo. “Abbiamo deciso anche di pulire i fossi da noi. Nonostante che paghiamo la tassa, ma spesso e volentieri ci ‘saltano’ e così paghiamo un giardiniere per ripulire lungo la strada”. E ancora: “Siamo 16 famiglie e ci sono 18 minori che vanno a scuola. Una volta c’era la fermata del bus, adesso ci hanno tolto anche quella, dicono che serva più utenza per giustificare la fermata vicino. Non è un bel vivere – continua Miria – anche perché nella zona non siamo solo noi, ma più avanti, per esempio c’è anche una struttura ricettiva”. Che cosa chiedono dunque i residenti di via Chiari: “Prima di tutto un’illuminazione adeguata. Poi un marciapiede, sapevamo che c’era un progetto anni addietro, ma poi non si è saputo più niente. E ancora magari una pista ciclabile e strisce pedonali adeguatamente illuminate. Sono oltre due anni che si parla di una rotonda - ogni settimana contiamo un incidente - ma alle parole non sono corrisposti i fatti e noi ci ritroviamo così. Chiediamo la nostra sicurezza, ora, per non piangere poi, non ci sembra poi di volere così tanto”.

