Monte San Savino, multato due volte in quattro minuti. Replica la Municipale: "E' possibile, ecco perchè"

22 dicembre 2022 a

a

a

Monica Crestini, comandante della polizia municipale di Monte San Savino, interviene in risposta all’imprenditore di Sansepolcro, Luigi Tartarelli che aveva segnalato le due multe consecutive (novembre 2020), nel giro di quattro minuti, al semaforo di Alberoro - “una in un verso e una nell’altro” - aveva raccontato al Corriere di Arezzo. La comandante Crestini fa prima di tutto riferimento al fatto che l’auto non è intestata a Tartarelli, ma ad un’altra persona e pertanto dice: “Agli atti dei nostri uffici, Tartarelli non risulta mai essere stato sanzionato dalla Polizia Municipale di Monte San Savino. Il fatto citato è relativo a dei verbali di accertamento intestati ad un’altra persona, a cui a suo tempo fu risposto in forma scritta”. Ma è lo stesso Tartarelli alla guida dell’auto e che salda anche le multe, come da lui stesso affermato nell’articolo di martedì 20 dicembre: “Mi trovavo a percorrere la strada provinciale di Monte San Savino nel novembre 2020”. “Questa persona - continua la comandante - non propose ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace come previsto dal Codice della Strada ma si limitò ad una comunicazione al sindaco presupponendo un mal funzionamento del sistema semaforico. Nella risposta predisposta dalla Polizia Municipale addirittura si forniva la possibilità di visionare il video dei passaggi con il rosso e nota dell’avvenuta revisione annuale del sistema che certifica il corretto funzionamento del sistema semaforizzato. L’intersezione semaforizzata di Alberoro possiede il controllo foto red su tutte le direzione, non è impossibile effettuare due passaggi con il rosso nell’arco temporali di pochi minuti, in quanto per effettuare una svolta e cambiare direzione pochi minuti sono più che sufficienti, soprattutto se non si rispetta il rosso; tali violazioni sono accertate tramite video e foto e che il semaforo funzionasse correttamente è certificato da revisione annuale. Il procedimento amministrativo si è svolto correttamente”. “Preciso poi - conclude il comandante - che gli uffici della polizia municipale di Monte San Savino sono sempre disponibili a chiarimenti, a colloqui, incontri e a fissare appuntamenti con l’utenza per procedimenti in corso, anche fuori dai canonici orari di ricevimento fissati dall’Amministrazione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.