L'Arezzo fa esplodere di gioia il Comunale. Vince in dieci e torna a -3 dalla vetta

Riccardo Buffetti 22 dicembre 2022

a

a

La svolta della stagione che tutti aspettavano è arrivata al minuto 94 di una sfida che pareva ormai volgere verso il pareggio: la rete di Bianchi - in dieci - direttamente su calcio di punizione è un nuovo punto di partenza per la rincorsa alla promozione. L’Arezzo, contro il forte Poggibonsi ha di nuovo riaccorciato le distanze dalla Pianese (-3), che ha pareggiato e allungato nei confronti del terzo posto (+4). Non è stata una partita facile quella giocata contro i senesi: Indiani per l’occasione decide di far scendere in campo la squadra con un 4-2-3-1, a specchio rispetto agli avversari, arrivati in terra aretina con il miglior attacco del torneo. La prima occasione dell’incontro dopo appena due minuti di gioco con Convitto che però si lascia ipnotizzare da Pacini, sprecando un’ottima occasione per passare in vantaggio. Il rammarico dura appena un giro di orologio perché al 3’ Bianchi lancia lungo per Gucci: stop di petto dell’attaccante che riesce a girarsi in area di rigore e in diagonale dalla sinistra a battere il portiere avversario, siglando l’1-0 per l’Arezzo e la seconda rete consecutiva dopo quella di sabato scorso contro il Trestina. La squadra di Indiani sembra avere i motori ben caldi, soprattutto con Convitto che nel giro di due minuti crea due occasioni per raddoppiare, con Rocchetti – il marcatore del Poggibonsi – spaesato dai movimenti continui del giocatore dell’Arezzo, ma le conclusioni finali terminano a lato. La squadra ospite si fa vedere per la prima volta al 19’ con la punizione calciata da Riccobono che trova la mano di richiamo di Viti, tuffatosi per negare la rete. I ritmi calano in mezzo al campo e allora il Poggibonsi prova a prendere in mano la gara, senza creare però nulla di pericoloso, mentre l’Arezzo quando riesce ad arrivare nella trequarti avversaria muove rapidamente e con triangolazioni la sfera, ma senza essere concreta in fase realizzativa. Nella ripresa il ritmo di gioco non cambia: per assistere a qualche tiro dobbiamo attendere il 60’ con la doppia conclusione degli interpreti del Poggibonsi, Barbera e Riccobono, che trovano ancora un Viti presente. Al 68’ la nuova svolta: in una palla messa in verticale dal Poggibonsi, Risaliti salta con le braccia larghe dentro l’area di rigore e colpisce in pieno volto il neo entrato Polo; per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto Riccobono spedisce la sfera all’incrocio dei pali segnando l’1-1. La reazione della squadra di casa arriva al 77’ in un episodio dubbio: Convitto viene atterrato dentro l’area dopo un contatto con Rocchetti, l’arbitro non concede il penalty e ammonisce, invece, Indiani e Castiglia per proteste. Due minuti dopo Regoli respinge sulla linea un colpo di testa di Gucci mentre al minuto 86’ Settembrini – già ammonito – commette fallo su un avversario da un punto non pericoloso e viene nuovamente sanzionato: cartellino rosso e Arezzo in dieci. Il Poggibonsi non tenta il tutto per tutto, al contrario della formazione di casa che al 94’ ha l’ultima occasione del match, una punizione dalla trequarti. Bianchi calcia di potenza: la palla passa in mezzo a tre giocatori con Pacini che se la vede arrivare troppo tardi e nulla può fare. 2-1. Il Comunale esplode.



