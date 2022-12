Arezzo, uccise la mamma soffocata con il cuscino: Andreini scarcerato per vizio totale di mente, non processabile. Va in struttura di cura

Luca Serafini 22 dicembre 2022 a

a

a

Quando Manuele Andreini uccise l’anziana mamma stringendole un cuscino sul volto fino a soffocarla, era in preda ad un delirio violento scatenato dal disturbo schizoaffettivo di cui soffre. Non era capace di governare le sue azioni quindi non può essere processato alla stregua di un criminale: si tratta di un malato, un paziente da curare e vigilare. E’ questa la conclusione cui è giunto il dottor Massimo Marchi che ieri ha relazionato al giudice Stefano Cascone sulle condizioni mentali dell’operaio di Calbenzano, 47 anni.

L’uomo era presente all’udienza al tribunale di Arezzo, scortato dalla Polizia penitenziaria che poi lo ha ricondotto a Sollicciano. Ma oggi uscirà dal carcere. Per lui la collocazione idonea è la Struttura residenziale psichiatrica di secondo livello (Srp2), una casa di cura particolare, dove starà in regime di libertà vigilata. Stop quindi alla detenzione scattata dopo la notte del delitto, tra il 13 e il 14 ottobre nella località del comune di Subbiano. La signora Assunta, 85 anni, che viveva con il figlio dipendente di un’azienda metalmeccanica, era coricata sul letto. Senza un motivo Manuele entrò nella sua stanza e la uccise. Poi telefonò ai carabinieri: “Ho ammazzato mia mamma”. Si lasciò arrestare.

L’avvocato Francesco Maria Vanni Gusmano, suo difensore di fiducia, che oggi lo porterà fuori dalla prigione, si rese subito conto dei problemi dell’uomo e fin dall’inizio chiese un accertamento sulle capacità di intendere e di volere dell’assistito. Richiesta fatta propria dal pm Francesca Eva, con perizia che il gip ha affidato al dottor Marchi. Convergenti con il risultato anche gli altri esperti delle parti: il soggetto è malato, ha un vizio totale di mente che produce allucinazioni e anche comportamenti violenti, una declinazione della schizofrenia che implica condotte anche gravi contro le persone della cerchia familiare o comunque degli affetti. Tant’è vero che nessun problema si era riscontrato, in precedenza, nell’ambito lavorativo dove Manuele aveva un ruolo di responsabilità tra il personale.

Quella notte un demone legato alla patologia, quindi, lo condusse a sopprimere la madre. Arrestato per omicidio volontario aggravato, l’uomo dunque non è in grado di sostenere un processo, non è imputabile. Il procedimento che lo riguarda terminerà, come avviene in questi casi, con una assoluzione e con le determinazioni più appropriate per la cura e il controllo della persona, potenzialmente in grado di essere pericoloso.



All’udienza ha partecipato anche l’avvocato Paolo Romagnoli, che assiste le sorelle di Andreini. Oggi quindi il trasferimento del 47enne dal carcere - dove si trovava nella sezione sanitaria - alla struttura psichiatrica di Abbadia San Salvatore, “I Prati”, dove c’è un posto libero.

Per Andreini niente Rems (residenza per le misure di sicurezza) ma un luogo di cura dove seguire in libertà vigilata il percorso terapeutico e riabilitativo opportuno. Controllato e monitorato.

