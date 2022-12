Arezzo, straniero reagisce al controllo e colpisce agenti della Municipale, vigilessa ferita a Campo di Marte

22 dicembre 2022 a

Cittadino straniero reagisce in modo violento ad un controllo, aggredisce agenti della Polizia Municipale di Arezzo e ferisce in modo serio una vigilessa. E' successo a Campo di Marte mercoledì mattina 21 dicembre. Protagonista un giovane di colore che ha cominciato a menare colpi a mani nude.

C'è voluto l'intervento di altre pattuglie per bloccarlo. Sul posto anche la Polizia di Stato. Lo straniero è stato arrestato per resistenza e lesioni. Per la donna accertamenti in ospedale: ha riportato conseguenze alle vertebre. Il ripetersi di situazioni analoghe ripropone il tema della sicurezza a Saione e nei vari luoghi problematici della città.

