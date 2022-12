Arezzo, vigili aggrediti: sindacato della Polizia Municipale vuole i taser. Resta in carcere l'africano che ha ferito due agenti

Luca Serafini 23 dicembre 2022 a

a

a

Alla Polizia Municipale di Arezzo sono stufi di buscarne dai violenti di turno. E di assistere a continui spot su taser, bodycam e occhiali speciali, che per un motivo o per l’altro non entrano mai nel kit degli strumenti del mestiere. Dopo l’aggressione a Campo di Marte dell’altro ieri - due agenti feriti da un africano pericoloso - il sindacato Sulpl esprime grande disappunto. “Ancora una volta dobbiamo parlare di aggressioni al personale della Polizia Municipale; sta diventando un bollettino di guerra secondo le statistiche nazionali” inizia Davide Frondaroli, segretario provinciale del sindacato della Polizia Locale. “Prima di tutto esprimo la mia più profonda vicinanza ai colleghi feriti nell'aggressione con un soggetto che poi è stato tratto in arresto. Mi dispiace dover sottolineare ancora una volta che dopo le ripetute aggressioni nei confronti degli operatori della Polizia Municipale non abbiamo visto nessun miglioramento delle dotazioni e formazione del personale stesso”.

Frondaroli entra nello specifico: “Dopo le lungaggini burocratiche dell'iter per la messa in funzione delle bodycam, sono ancora chiuse nel cassetto. Ma la cosa che più amareggia è che il tanto sventolato "Taser" (lo storditore elettrico) del quale da tempo si parla, ancora non ha visto la luce”. Il segretario provinciale del Sulpl prosegue: “A livello nazionale questo strumento, oltre all'effetto deterrente nella maggior parte dei casi, ha avuto tutti riscontri positivi limitando molto il contatto fisico con l'aggressore. Strumento ormai in dotazione a svariate polizie locali e nazionali. Abbiamo atteso tutto il 2022 con la promessa che sarebbe stato introdotto entro l'anno, nel frattempo la collega ha riportato serie conseguenze”. Nei giorni scorsi il Sulpl aveva lamentato un deficit sulla dotazione di divise, veicoli obsoleti di cui solo uno munito di cellula di sicurezza per il trasporto di fermati. Dopo i fatti di Campo di Marte, nuovo appello nei confronti dell'amministrazione comunale: “Si dovrebbe pensare maggiormente alla tutela dei lavoratori e farli lavorare in sicurezza rispettando gli accordi presi nelle sedi istituzionali. In questi giorni si parla ancora di h24, bene, la Polizia Municipale non è in grado di lavorare in sicurezza nei tre turni già esistenti e non credo ci siano i presupposti per aggiungere un altro turno”. Se nulla si muove, stavolta il sindacato si dice pronto “allo scontro, se necessario, per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori”.

DIRETTISSIMA

Resta in carcere l’africano che mercoledì mattina ha ferito due agenti della Municipale, una donna e un uomo. Il giovane di colore, classe 1992, era stato arrestato non senza fatica. Ha sferrato un pugno sul naso al vigile ed ha provocato lesioni alle vertebre alla vigilessa nel violento corpo a corpo. Nato in Guinea, con precedenti, senza fissa dimora nel territorio italiano e con permesso di soggiorno scaduto sotto verifica, gravita spesso a Saione e nello specifico era ai giardini di Campo di Marte. L’altra mattina la pattuglia della Polizia locale ha raccolto la segnalazione di una persona che lo ha indicato come autore di un pestaggio ai suoi danni, avvenuto di recente. Quando gli agenti gli si sono avvicinati per identificarlo, l’africano ha iniziato a offenderli, a sputare saliva, ad urlare con tono minaccioso. Quindi ha dato il cazzotto al viso all’agente, caduto a terra, è scappato in direzione via Leon Battista Alberti, è stato inseguito e bloccato all’incrocio tra via Piave e via Montegrappa. Nella fase in cui gli agenti tentavano di farlo salire nell’auto di servizio, ha ferito la vigilessa. Dopo la notte in camera di sicurezza, ieri mattina il giudice Giorgio Margheri ha convalidato l’arresto del giovane, apparso in stato confusionale, ed ha disposto la misura cautelare in carcere ravvisando la gravità delle condotte e l’attuale pericolosità del soggetto che, fuori, potrebbe ripetersi ancora. L’udienza si è svolta con pm Elisabetta Sbragi e difensore dell’imputato l’avvocato Riccardo Locci.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.