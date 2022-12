Arezzo Wave, Valenti fa il "non Capodanno" a Pescaiola. Calendario vintage e idee

Sara Polvani 23 dicembre 2022 a

Presentato il Calendario Arezzo Wave 2023. “Un nostro piccolo regalo, ma dal valore unico” ha spiegato Mauro Valenti della Fondazione Arezzo Wave Italia, presentando ieri l’iniziativa. “Racconta i primi 12 anni di vita con tutte le copertine dei vinili e cd di Arezzo Wave, dal 1987 al 1998”. Dell’edizione deluxe fuori commercio 40 copie, delle 200 stampate a tiratura limitata, potranno essere vendute solo attraverso i canali del Calcit di Arezzo. “Questo calendario, come ogni anno, porterà delle immagini legate al Festival”, ha aggiunto Valenti. “Si tratta dell’infanzia di Arezzo Wave, gli anni d’oro che hanno visto salire sul palco Ben Harper, Manu Chao, i Negrita, Ivano Fossati, Skunk Anansie, David Byrne e tanti altri personaggi. Un calendario esclusivo che abbiamo fatto con la Seco e che è bellissimo. Per gli amanti del genere è imperdibile, ci sono copertine di dischi quasi introvabili. Lo daremo al Calcit, nostro partner in numerose iniziative, saranno loro a trovare i modi migliori per venderlo. Qualora avessimo vinto il bando del Capodanno (ospiti d’onore sarebbero stati i Savana Funk), oltre ai collegamenti internazionali con Kiev e Burbank, il Calcit avrebbe avuto un ruolo importante con un corner Fish & chips che ricreava la vecchia Londra in Sant’Agostino il cui ricavato sarebbe andato a loro”.

“Il 30 dicembre faremo il non Capodanno al Cas di Pescaiola”, ha proseguito Valenti. “Koinè ci ha invitato in occasione della consegna delle Borse di studio. Noi saremo lì ad allietare questa premiazione con due o tre gruppi che avrei portato il 31 al Capodanno. Presenteremo gli Zueno di Genova vincitori per la giuria under 21 di Arezzo Wave 2022 e dopo l’apericena ci saranno i The Ricover Band per un pubblico un po’ più adulto, che ci faranno ricreare la festa di piazza”. “Siamo subito pronti per il 2023 con numerosi progetti”, ha concluso Valenti.

Tra gli appuntamenti il 24 gennaio è in programma Arezzo Wave a Stoccolma, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura “C.M. Lerici” di Stoccolma in collaborazione con Arezzo Wave, con Giorgio Poi in concerto, mentre il 25 gennaio è previsto Arezzo Wave in Paris con Paolo Iannacci. Ma prima dal 27 dicembre su Teletruria Arezzowave 2023 in 20 puntate con l’edizione di Cavriglia. E poi c’è Arezzowave Station, prima puntata della storia di Arezzowave scritta da Valenti su Piazza Grande il 12 gennaio. Sempre per Arezzo Wave in Stoccolma il Quartetto Euphoria si esibirà il 27 febbraio. Ed ancora, il 26 gennaio lancio del concorso Arezzowave 2023 che dopo le ricorrenze Dante Rock e nascita dei Beatles, è legato a Bruce Springsteen nel 50esimo dal primo album. In più Poti e Piedi sarà anticipato ad aprile/maggio. “Vorremmo coinvolgere il territorio e ci piacerebbe molto con il Comune di Arezzo, con cui abbiamo un buon rapporto, fare un festival italo-americano a marzo, nel percorso di gemellaggio con Burbank (Los Angeles, California). E’ un segnale, siamo disponibili a creare ad Arezzo la porta d’ingresso per la musica italiana in America”.



