Aretino dell'anno 2022: sprint finale tra i cinque candidati al titolo. Come si vota. Proclamazione il 27 dicembre

Ultimi giorni per scegliere l’Aretino dell’anno. Si contendono il titolo i cinque finalisti selezionati dai lettori del Corriere di Arezzo con le migliaia di mail arrivate in redazione. Nella fase conclusiva dell’iniziativa, oltre ai messaggi di posta elettronica valgono i clic sul sondaggio che a partire dalle 15 di oggi, venerdì 23 dicembre, sarà attivo sul sito corrierediarezzo.it. Il calcolo finale darà il nome del personaggio 2022 e il risultato sarà pubblicato sul Corriere in edicola il 27 dicembre.

FINALISTI

Renato Bircolotti: mossiere e starter, arrivato in Piazza del Campo al Palio di Siena; Gian Carlo Faralli: ha creato il comitato Sr 71 + sicura, sollevando il tema della strada regionale; Matteo Galli: presidente del comitato stazione alta velocità per lo scalo Medioetruria; Maria Gatto: direttrice del Museo Archeologico Nazionale Mecenate, valorizza il patrimonio storico-artistico aretino; Paola e Loredana Guidelli: sorelle, da 40 anni al Mercatino Calcit con il loro banco per la solidarietà.

SI VOTA FINO AL 26

La casella di posta elettronica [email protected] continua a ricevere le mail dei lettori. Occorre indicare in modo chiaro il cognome della persona che si vuol votare. Viene recepito solo un voto giornaliero dalla stessa casella mail di spedizione. Da oggi quindi sarà attivo il voto on line. Il conteggio finale terrà conto dei clic ma anche delle mail - entro le 12 del 26 dicembre - e potrebbe quindi discostarsi dal risultato del sondaggio web. All’Aretino dell’anno 2022 (dodicesima edizione) andrà la prestigiosa targa consegnata - anche al secondo e terzo classificato - nel corso di una cerimonia ad Arezzo.

HANNO LASCIATO LA SFIDA

Onore al merito ai cinque candidati della top ten usciti dalla gara: il balestriere Gianni Bergamaschi[/TESTO]; il dirigente scolastico[EMPTYTAG] [TESTO][EMPTYTAG]Marco Chioccioli;[/TESTO] [/EMPTYTAG][TESTO][EMPTYTAG]il clarinettista Giulio Cuseri, l’imprenditore Piero Mancini[/EMPTYTAG];[/EMPTYTAG] la piccola attrice Rebecca Testi.

ALBO D’ORO

2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Gabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo; 2019 Rossano Tacconi, musicista; 2020 Andrea Franceschetti, insegnante; 2021 Debora Testi presidente Istituto Fossombroni.

