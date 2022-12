Arezzo, piano triennale opere pubbliche: approvata la variazione. Strade e scuole: gli interventi del Comune

23 dicembre 2022 a

Piano triennale delle opere pubbliche al centro dei lavori del consiglio comunale di Arezzo che si è tenuto giovedì 22 dicembre. La variazione al piano proposta dall’assessore Alessandro Casi va a incidere sull’annualità 2025 all'interno della quale sono previsti il restauro del bastione di San Bernardo, interventi di adeguamento strutturale sul patrimonio edilizio scolastico e 850 mila euro per la manutenzione ordinaria delle strade. “Ricordo che siamo alle prese con le scadenze urgenti dettate dal Pnrr e annuncio con soddisfazione che entro il 31 dicembre riusciremo a iniziare l’iter di affidamento dei lavori per quattro interventi importanti: nido Colombo, area Baldaccio-Rossellino e mura storiche di via Fra' Guittone, campo scuola, lotto 1 della palazzina Cadorna”. Dopo il dibattito e gli interventi dei consiglieri, rispondendo all'esponente 5 stelle Michele Menchetti, l'assessore Casi ha ricordato che “per Castelsecco è stato approvato il progetto di fattibilità per un primo intervento di messa in sicurezza delle mura. Anche per la Chiassa Superiore registriamo l’approvazione del progetto definitivo per la manutenzione del ponte attuale e lavoriamo per lo step successivo del progetto esecutivo”. La delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli e 10 contrari.

