Arezzo, denunciate due persone per possesso di profumi contraffatti

La Polizia di Stato di Arezzo, nel corso dell’ultimo weekend, ha denunciato due persone in possesso di numerose confezioni di profumi delle più note griffe totalmente contraffatte. Erano circa le 4:30 del mattino di domenica quando una pattuglia della Polstrada di Battifolle, ha fermato un autocarro Renault Trafic con targa italiana. Dal biglietto autostradale risultava che i due occupanti avevano fatto ingresso in autostrada da un casello del vicentino e viaggiavano verso sud. I poliziotti hanno chiesto cosa stavano trasportando, ma i due uomini hanno cercato di svicolare e così gli agenti hanno chiesto di aprire il capiente vano di carico pieno zeppo di scatole. In assenza di documenti di trasporto e di spiegazioni, hanno deciso di aprirne qualcuno, tirando fuori flaconi contraffatti di profumi delle note marche Versace, Yves Saint Laurent, Dolce e Gabbana, Jean-Paul Gaultier, Chanel e altre notissime griffe; ben 1872 confezioni destinate al mercato nero, in previsione degli acquisti di Natale. I due fermati, non solo sono stati denunciati per ricettazione ma si è proceduto anche al sequestro dell’autocarro che ha fatto si che gli stessi rimanessero “appiedati”.

