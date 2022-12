Arezzo, modifiche al traffico e alla sosta per Natale e Santo Stefano

23 dicembre 2022 a

Importanti modifiche al traffico e alla sosta in vista dei prossimi giorni. Una specifica disciplina della circolazione, funzionale a incrementare il numero dei parcheggi in concomitanza con le festività, interesserà via Duccio di Buoninsegna: dalle 15 alle 20 di domenica 25 e lunedì 26 dicembre e di domenica 1 e venerdì 6 gennaio 2023 scatta il senso unico di circolazione con direzione di marcia viale Mecenate→rotatoria via Leonardo da Vinci. Sul lato destro, rispetto al suddetto senso di marcia, è consentita la sosta tra l’intersezione con via Michele Bellotti e l’entrata del luna park mentre a sinistra è istituito il divieto di fermata dei veicoli. Quelli in uscita da via Michele Bellotti e dal parcheggio Mecenate, giunti all’incrocio con via Duccio di Buoninsegna hanno l’obbligo di svoltare, rispettivamente, a destra e a sinistra.

I lavori per il raddoppio del sottopasso ferroviario in zona Baldaccio comporteranno da martedì 27 dicembre a giovedì 5 gennaio, 24 ore su 24, l’impossibilità di utilizzare la pista ciclabile nel sottopasso attuale. Scattano anche il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati del tratto di via Alessandro dal Borro che va dal civico 3 all’intersezione con via Laschi e nell’area di parcheggio posta sul lato opposto rispetto al sottopasso, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nel tratto suddetto di via Alessandro dal Borro e un restringimento della carreggiata nel tratto di via Luca Cittadini che va dal sottopasso al civico 3.

