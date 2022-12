Arezzo, "Caro Babbo Natale, vorrei che il mio babbo uscisse di prigione per stare insieme". Sogni, desideri e speranze dei bambini

Francesca Muzzi 24 dicembre 2022 a

a

a

Oltre cinquemila bambini davanti a Babbo Natale a chiedere desideri. Mentre il grande Vecchio sta preparando i bagagli per questa magica notte, in queste settimane tanti bambini sono andati a trovarlo a casa sua. A casa di Babbo Natale, in piazza Grande. Un’iniziativa organizzata da Confcommercio. Tiziana Burgassi, promossa quest’anno a “fidanzata di Babbo Natale”, ci mostra le tantissime letterine che in queste settimane sono state imbucate, segno che il fascino di Babbo Natale non tramonta mai e che siano piccoli o un po’ più grandi, la letterina resta comunque un rito. Ce ne sono centinaia, migliaia in quella cassetta delle lettere. “Chiedono soprattutto giocattoli, ma non solo”, ci dice Tiziana. Ce n’è una che colpisce tra le tante. “Caro Babbo Natale, mio padre è in prigione, ma io vorrei che fosse con me la notte di Natale”. Desideri davanti ai quali il respiro quasi si ferma.

Dentro tutte quelle letterine è come affondare la mano nella parte più intima di ogni bambino: “Caro Babbo Natale, per favore, puoi portare un paio di pantofole calde alla mia nonna che ha sempre freddo ai piedi. Grazie”. C’è chi non ha dimenticato il Covid: “Grazie Babbo Natale per avere fatto finire il Covid così sono potuto tornare a giocare con i miei amici”. E poi gli intramontabili giocattoli che vengono chiesti anche con “cautela”. “Spero di essermi comportata bene - scrive una bimba - Quest’anno non chiedo molto, solo Lego Friends. Poi, se tu credi che sono stata brava e vuoi portarmi anche qualcosa d’altro, mi fa sempre piacere”. Tiziana però ci mostra anche letterine scritte da qualcuno più grande: “Babbo Natale - chiede un nonno - mi porti un paio di gambe nuove per stare dietro ai nipoti, grazie”. “Tanti i bambini che chiedono animali. Cani, gatti - dice Tiziana - Ma non solo. C’è stato anche chi ha chiesto una lucertola”. E poi non potevano mancare i desideri calcistici: “Babbo Natale, ti prego, porta lo scudetto al Napoli”, mentre un altro bimbo scrive: “La maglietta della Roma con dietro il numero 7”. Poi ci sono i bambini che ancora non sanno scrivere e “glielo dicono a Babbo Natale che la lettera è scritta dai genitori, ma l’anno prossimo me la scriverò da me”. Bambini che per verificare la vera esistenza di Babbo Natale si ingegnano: “Stasera metto la farina per terra, voglio vedere se domattina ci sono le impronte dei suoi stivali. Se ci sono Babbo Natale è arrivato e ha lasciato qualcosa per me”. E poi un ultimo desiderio. Un bambino ha chiesto di “guidare la slitta di Babbo Natale così posso fare il giro intorno al mondo”. Chissà quanti di questi desideri Babbo Natale potrà realizzare stanotte. A noi ci piace pensare che possa realizzarne tutti e anche quelli che magari qualcuno non abbiamo avuto il coraggio di chiedere. Perché nella notte più magica dell’anno tutto può accadere. E buon Natale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.