Arezzo, lo scontrino diventa una guida turistica: ecco come si accede a Discover Arezzo

Qr Code sugli scontrini per promuovere le bellezze di Arezzo e farla conoscere ai turisti. L’originale iniziativa nasce dall’idea dell’imprenditore aretino Siro Piantini che ha promosso la distribuzione attraverso la Fondazione Arezzo Intour di duemila rotoli di scontrini che saranno regalati ai commercianti del centro storico. Puntando con il cellulare il Qr Code si aprirà il sito di Discover Arezzo dove sono contenute le informazioni turistiche. Dai registratori di cassa usciranno quindi gli scontrini fiscali griffati Discover Arezzo e Lp Computer.

“Ho pensato di regalare alla città” spiega Siro Piantini “un semplice strumento di promozione delle bellezze artistiche e paesaggistiche. Aretini e visitatori infatti una volta ricevuto lo scontrino potranno scoprire tutto quello che offre il territorio compreso gli eventi. L’acceso al sito di DiscoverArezzo infatti permetterà di aprire pagine dove sono contenute preziose informazioni turistiche. Ringrazio la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo e l’assessore Simone Chierici per aver condiviso il mio progetto”.

“Sono orgogliosamente aretino” aggiunge Piantini “e ho pensato che potesse essere utile usare lo scontrino come veicolo di comunicazione della bellezza della città. Una volta effettuato un acquisto ognuno generalmente conserva lo scontrino in tasca e quindi ho pensato di incuriosire gli acquirenti inserendo nello scontrino il Qr Code capace di aprire il portale di promozione turistica della Fondazione Arezzo Intour.

Un modo originale e spero gradito di fare gli auguri agli aretini, agli esercenti e ai turisti che scelgono di venire ad Arezzo”.

Soddisfazione per l’omaggio dei duemila rotolini “brandizzati” con il logo di Discover Arezzo e contenenti il Qr Code, è stata espressa dall’assessore comunale Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour, che ha commentato: “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea di Siro Piantini. Il suo gesto generoso e creativo ci permette di raccontare la nostra città in maniera originale e innovativa. Un’intuizione felice per la quale ringraziamo lui e l’intero staff della Lp Computer”. Il progetto nato dalla collaborazione tra Piantini e la Fondazione va nella direzione di una promozione turistica capillare e propone un nuovo modo per coinvolgere ancora di più i tanti visitatori che affollano la città in questo periodo, offrendo loro l’occasione di approfondire la conoscenza e magari progettare un nuovo soggiorno ad Arezzo. Un primo progetto sperimentale che potrebbe essere ripetuto anche in altre occasioni e in altri periodi dell’anno per promuovere gli eventi e le iniziative in programma in città oltre al territorio. Un modo anche per fissare nella propria agenda la data per una nuova visita in città



