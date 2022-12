Arezzo, i parcheggi di Campo di Marte al Comune: la decisione della Cassazione

23 dicembre 2022 a

Parcheggi di Campo di Marte: la Cassazione dà ragione al Comune di Arezzo sull’uso degli stalli oggi contrassegnati dalle strisce blu. “Non posso che essere soddisfatto della sentenza della Cassazione che chiude a favore del Comune di Arezzo una vicenda giudiziaria annosa e complessa. La città acquisisce definitivamente l’uso degli oltre cento stalli di sosta gestiti da Atam a Campo di Marte”. Cosi il sindaco Alessandro Ghinelli ha commentato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dello scorso 6 dicembre che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Immobiliare Bosco Prima contro la sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2021 con la quale si riconosceva l’uso pubblico dell’area adibita a parcheggio di proprietà della società. E' passato poco più di un anno da quando con il riconoscimento dell’istituto della dicatio ad patriam (elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per l’individuazione di una servitù di uso pubblico nel caso di comportamento consapevole da parte del proprietario, anche in mancanza di un atto formale, di mettere il bene a disposizione della collettività), il Consiglio di Stato aveva riconosciuto al Comune la titolarità di una servitù di uso pubblico sul suolo nei dintorni dell’edificio ex Standa, zona Campo di Marte, area sulla quale l’amministrazione comunale gestisce da tempo attraverso Atam le aree di sosta contrassegnate dalle strisce blu. Risale al 1967 la prima convenzione tra proprietà e Comune, accordo che riconosceva al Comune la disponibilità di 16 posti auto ai quali se ne sono aggiunti con il tempo altri 90. Proprio questi ultimi sono diventati oggetto del contenzioso: da una parte la proprietà dell’area per la quale la concessione era da intendersi revocabile; dall’altra il Comune secondo il quale si era in presenza del consolidamento di una servitù di uso pubblico, con conseguente irrevocabilità della gestione del parcheggio.



