Treni, martedì 27 e mercoledì 28 dicembre lavori sulla linea alta velocità tra Arezzo e Orvieto per installare il sistema Ertms

Proseguono gli interventi di potenziamento tecnologico da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze sarà installato il secondo tratto di linea con tecnologia Ertms (European Railway Traffic Management System), il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario. Per consentire lo svolgimento dei lavori la circolazione ferroviaria sarà sospesa dalle ore 17 di martedì 27 dicembre alle ore 11 di mercoledì 28 dicembre in un tratto di 85 chilometri fra Arezzo Sud e Orvieto Sud. Tutti i treni a lunga percorrenza, alta velocità e Intercity, percorreranno la linea convenzionale con allungamenti dei tempi di viaggio, mentre i treni regionali potranno subire variazioni, cancellazioni e sostituzioni con autobus. Si tratta del secondo intervento di upgrade tecnologico dopo la contestuale attivazione, a dicembre 2020, del primo tratto Rovezzano-Arezzo Sud (64 chilometri). L'installazione del sistema Ertms sull'intera linea si concluderà a settembre 2024, con l'attivazione della tecnologia sui restanti 88 chilometri fra Orvieto Sud e Settebagni.

