Natale, a Castiglion Fiorentino nel giorno di Santo Stefano seconda uscita del Presepe Vivente con 150 figuranti

Tutto pronto a Castiglion Fiorentino per la seconda uscita del Presepe Vivente. Dopo il riscontro di pubblico di domenica 18 dicembre, ben 2.500 persone presenti, nel giorno di Santo Stefano ritorna l’evento natalizio per eccellenza. (fotoservizio di Federico Roggi)

Dalle ore 17 del 26 dicembre il centro storico si animerà con le scene di vita dell’epoca. La manifestazione, organizzata e promossa da tre decenni dalla Associazione Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è tra le più significative della città e fa vivere in modo diverso questa festività.

Come tradizione, il presepe farà scoprire o riscoprire al visitatore di turno i caratteristici vicoli e piccole piazze del paese, spesso dimenticate, in un percorso che a partire da piazza del Comune giungerà, attraverso via della Tinaia, fino alla capanna della Natività con la Sacra Famiglia, nei pressi di piazza Sant’Agostino.

Grazie all’apporto di tanti singoli cittadini, di Associazioni, Circoli e Rioni saranno 150 circa i figuranti che riproporranno arti e antichi mestieri. Una rappresentazione curata fin nei minimi dettagli.

Un’atmosfera magica che allieta bambini e adulti, un’esperienza che lega l’architettura del paese con la tradizione costituita dagli artigiani, dai contadini e dall’allevamento degli animali

