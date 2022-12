Arezzo, doni di Natale agli over 90 di Castiglion Fibocchi consegnati dal sindaco Ermini. Il 30 dicembre il pranzo per gli anziani over 75

25 dicembre 2022 a

A Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, è stato il sindaco Marco Ermini in persona - con la sua Giunta - a portare gli auguri e il regalo di Natale da parte dell’Amministrazione comunale ai più anziani del paese. (Nella foto: nonna Rosina classe 1926, la più longeva del paese)

Come negli scorsi anni anche per questo Natale l’Amministrazione di Castiglion Fibocchi ha infatti voluto omaggiare con un pacco di Natale tutti i cittadini over 90 residenti nel piccolo borgo. Così il sindaco Marco Ermini assieme ad assessori e consiglieri, casa dopo casa, ha portato il saluto e consegnato un piccolo regalo contenente anche l’olio di oliva prodotto dagli olivi Comunali. Piccoli gesti che fanno sentire Comunità, "Un pensiero e un ringraziamento alla memoria storica del nostro paese, i nostri Nonni", ha affermato il sindaco Ermini.

Gli auguri a tutti i cittadini da parte dell’Amministrazione sono stati invece scambiati con il concerto natalizio presso la chiesa dei Santi Pietro e Ilario, che ha ospitatolal Corale Santa Cecilia di Loro Ciuffenna, diretta dal maestro Daniele Dori, Primo Organista della Cattedrale di Firenze.

Altro appuntamento sarà invece il tradizionale pranzo degli anziani che si svolgerà il 30 dicembre dove l’Amministrazione offrirà e servirà il pranzo a tutti i cittadini over 75.

