Arezzo, festività natalizie alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi: concerti di musica barocca e speciali eventi per bambini e famiglie

Nel periodo delle festività la Casa Museo dell’Antiquariato di Arezzo invita a scoprire l’eclettica collezione Ivan Bruschi e la mostra fotografica della Fondazione Alinari anche attraverso eventi speciali organizzati per gli appassionati di musica e per i più piccoli.

Martedì 27 dicembre alle ore 17:00 proseguono le Broccioniadi, la rassegna musicale dedicata agli amanti della musica barocca a cura dell’Accademia dei Broccioni.

In attesa del tradizionale concerto dei musicisti dell’Accademia al gran completo, martedì i “Broccioni” solisti Paolo Cantamessa e Marta Lazzeri al violino, Nicolò Degl'Innocenti al violoncello, Claudia Anichini all’oboe e Alessio Nocentini al clavicembalo, presentano “La grande anteprima”: musiche di Corelli, Fontana, Uccellini, Falconiero, Schmelzer.

Il costo del biglietto è di € 12, già attiva la prevendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi.

L’atteso appuntamento finale della rassegna è in programma sabato 7 gennaio 2023 alle ore 21:00 con l’evento “GRAN PRINCIPIO”: l’Accademia dei Broccioni in grande spolvero, in “ALÒ… ’NTE GIRARE” ovvero LA VERA STORIA DI ORFEO ED EURIDICE.

Giovedì 29 dicembre e giovedì 5 gennaio alle ore 16:00 Casa Bruschi ospita, in collaborazione con l’associazione culturale Noidellescarpediverse, due appuntamenti che permetteranno di vivere la magia del Natale attraverso un connubio tra le atmosfere di uno degli ambienti più suggestivi del centro storico e i racconti dei grandi autori della tradizione italiana ed europea. Due pomeriggi dedicati ai bambini a partire dai quattro anni, accompagnati da un adulto, che potranno partecipare ad una originale visita guidata del museo arricchita da una serie di intermezzi teatrali a sorpresa. Il 29 dicembre le “sorprese teatrali” con letture e racconti per bambini e famiglie saranno a cura di Samuele Boncompagni, mentre alla vigilia del giorno dell’Epifania sarà Ilaria Violin a dar vita alle storie della tradizione natalizia all’interno della Casa Museo Bruschi.

Il costo è di € 6 a bambino, con prenotazione consigliata al numero 0575354126 o all’email [email protected]

La Casa Museo Bruschi sarà aperta, in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre con orario 10-13/14-17 e in via straordinaria anche lunedì 26 dicembre con orario 10-13/14-18.

Domenica 1 gennaio, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito. Orario: 15-18

