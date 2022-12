Natale, il conduttore Diego Bianchi e il nipote attore Ludovico Tersigni turisti a Foiano della Chiana

26 dicembre 2022 a

Natale a Foiano della Chiana per Diego Bianchi, autore e conduttore del programma televisivo di La7 “Propaganda live”. Ha trascorso con la famiglia il 25 dicembre nel centro della Valdichiana. “E’ stato un incontro piacevole - racconta il Vice Sindaco Jacopo Franci - Ho accolto Diego e il nipote, Ludovico Tersigni attore di successo, proprio sotto il nostro albero di Natale".

"Abbiamo avuto modo di parlare e Diego conosceva la nostra città anche attraverso le parole di Makkox, che abbiamo avuto ospite al Foiano Book Festival solo qualche settimana fa. Queste occasioni importanti per allacciare rapporti che ci serviranno in futuro e soprattutto ci danno l’opportunità di verificare con mano il nostro lavoro di promozione e valorizzazione. Vedere che persone influenti e impegnate scelgono sempre più di frequente la nostra vallata per trascorrere le loro vacanze significa che i nostri sforzi per dare valore alla nostra ricchezza turistica e culturale, ma anche produttiva e umana, stanno dando i frutti sperati.”

