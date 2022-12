Arezzo, chiuso il villaggio tirolese. Catiuscia Fei (Confcommercio): "Eventi sulla scia della Città del Natale"

Francesca Muzzi 27 dicembre 2022 a

a

a

Una parte della Città del Natale, il Villaggio tirolese, ha chiuso ieri i battenti con altrettanti numeri da capogiro. “Basti pensare - dice la direttrice di Confcommercio, Catiuscia Fei - che il 25 dicembre abbiamo aperto prima le casette rispetto al solito orario, perché c’era tanta gente”. Un ritorno importante per Arezzo in termine turistici, ma anche la voglia di guardare già alla prossima edizione della Città del Natale, pensando: “Di allargare a tutte le zone della città. Soprattutto a quelle che per un motivo o l’altro, sono state meno coinvolte”. Ma non solo. La scia dei grandi numeri che Arezzo sta raccogliendo dal 20 di novembre fino all’8 di gennaio - ricordiamo che i mercatini al Prato e in piazza Risorgimento e San Jacopo dureranno fino a dopo la Befana - potrebbe essere sfruttata in maniera ancora maggiore. La Città del Natale, potrebbe durare tutto l’anno? “Ovviamente - risponde la Fei - non in senso stretto, però potremo pensare a qualcosa di simile magari durante l’anno e sempre in sinergia con la Fondazione Arezzointour, perché non dimentichiamo che è stata la regia di tutta l’operazione”. E dunque eventi “magari uno per ogni stagione. Se a novembre e dicembre c’è la Città del Natale - continua la direttrice - a primavera o in estate possiamo organizzare qualcosa d’altro”. Riuscire a spalmare il brand Arezzo tutto l’anno. “Uno degli eventi potrebbe essere dedicato al settore dei matrimoni. Cioè fare in modo che Arezzo diventi appetibile come location da scegliere per gli sposi”. Intanto il 2023 segnerà un altro appuntamento, vale a dire quello dedicato ai camminatori con la riscoperta “di alcuni posti, come la riserva di Ponte Buriano”. Insomma Città del Natale che non deve fermarsi al periodo di dicembre, ma continuare anche dopo, proprio grazie al brand Arezzo Città del Natale. “Però in tutto questo - continua ancora la direttrice di Confcommercio - c’è anche da dire che grazie a questo lavoro di promozione e valorizzazione della città di Arezzo anche in estate si sono regstrati numeri molto importanti di presenze turistiche e di accoglienza. Segno che tanto abbiamo fatto. Basti pensare a come era Arezzo circa otto anni fa durante il periodo di Natale”. “Ovviamente tutto è migliorabile - dice la Fei - ed è quello che di anno in anno cerchiamo di realizzare”. E intanto il primo bilancio dell’edizione 2022 va in cantiere con un numero importante di turisti che nei fine settimana dal 20 di novembre, hanno affollato le piazze e le strade di Arezzo. E mentre il Villaggio tirolese smonta le sue casette per lasciare posto alla Fiera Antiquaria che tornerà in questo fine settimana in piazza Grande, la Città del Natale con le sue luci e i mercatini di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento proseguirà fino al prossimo 8 gennaio. Poi una volta spente le luci, la Fondazione Arezzointour e Confcommercio per quanto ci riguarda cominceranno già a pensare all’edizione 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.