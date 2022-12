Il mossiere e starter Renato Bircolotti è l'Aretino dell'anno 2022 scelto dai lettori del Corriere di Arezzo

Luca Serafini 27 dicembre 2022 a

Renato Bircolotti è l’Aretino dell’anno. Il mossiere e starter degli ippodromi ha ottenuto il maggior numero di voti dai lettori del Corriere di Arezzo: primo tra i candidati che dall’8 dicembre in poi si sono misurati. Una vittoria non di “corto muso”, per dirla con il gergo dei cavalli, ma neanche per distacco: con il 28,25 per cento finale dei consensi, Bircolotti ha superato di quasi tre punti le sorelle Loredana e Paola Guidelli, storiche volontarie del mercatino Calcit, che hanno ottenuto il 25,52 per cento dei voti, di un soffio davanti a Gian Carlo Faralli (25,2) leader del Comitato Strada regionale 71 + sicura. A seguire si sono posizionati Maria Gatto (12), direttrice del Museo archeologico nazionale Mecenate, e Matteo Galli (9) presidente del Comitato stazione alta velocità per lo scalo Medioetruria.

Il nome di Renato Bircolotti viene dunque iscritto nell’albo d’oro dell’iniziativa del Corriere, giunta alla dodicesima edizione.

Lo starter e mossiere nato a Castiglion Fiorentino e residente a Cortona, da anni dà il via alle competizioni ippiche e ai palii in tutta Italia. Riceverà la prestigiosa targa dell’Aretino dell’anno nel corso di una cerimonia ad Arezzo a inizio 2023. Targhe saranno consegnate anche agli altri “aretini” saliti sul podio ma l’invito a partecipare sarà esteso a tutti i trenta candidati della griglia di partenza che, via via, si sono ridotti a cinque per lo sprint finale. Bircolotti ha avuto un vero exploit nel voto con le mail alla casella di posta elettronica della redazione (2.523) ma nel sondaggio sul web ha subìto lo sprint delle sorelle Guidelli (39%) che hanno avuto un vero exploit rilanciandosi nella hit, nonostante il numero inferiore di messaggi mail ricevuti.

Il computo finale, frutto della combinazione dei due voti, ha visto prevalere Bircolotti, che con la proclamazione a personaggio del 2022 si prende una bella rivincita dopo le critiche ricevute per la mossa al Palio di Siena di luglio. Partito come vice mossiere, Renato Bircolotti salì sul Verrocchio per sostituire Bartolo Ambrosione: un aretino in Piazza del Campo per il via al Palio non si era mai visto. Fu una partenza difficile, particolare, contestata, con il Drago che si impose. Bircolotti, con serenità, difese la scelta del momento. La considerazione che ha, nel mondo dei cavalli e non solo, ha prodotto, dall’8 dicembre, quando è iniziata la votazione, in poi, un riconoscimento chiaro e tangibile. A rosicchiare il largo vantaggio accumulato con le mail, sono state le sorelle Guidelli, da 40 anni presenti alle varie edizioni del Mercatino Calcit per dare una mano nella nobile causa della solidarietà e della salute. Encomiabili. Ma un altro protagonista di questa edizione dell’Aretinodell’anno è stato senz’altro Gian Carlo Faralli, persona poliedrica e dalle grandi risorse, anche lui castiglionese come Bircolotti. All’alto numero di mail (1.182) ha aggiunto un ottimo 30 per cento di voti on line. Nel conteggio finale è stato superato di poco dalle sorelle Guidelli, conquistando comunque un importante terzo posto finale nel podio. Per la redazione del Corriere è stato un dicembre entusiasmante, con i lettori che hanno espresso le preferenze con migliaia di mail e di clic. L’Aretino dell’anno non mette in competizione star, non designa supermen o superwomen, ma vuol far risaltare persone che si impegnano e si distinguono nei rispettivi campi. Complimenti a tutti.

ALBO D’ORO

2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Gabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo; 2019 Rossano Tacconi, musicista; 2020 Andrea Franceschetti, insegnante; 2021 Debora Testi presidente Istituto Fossombroni (Casa Pia); 2022 Renato Bircolotti, mossiere e starter.

