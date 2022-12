Arezzo, donna ferita nell'auto finita nella scarpata sulla Ss 73 al bivio per Poti

27 dicembre 2022 a

Una donna di 62 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 27 dicembre, alle 10, lungo la Ss 73 all'altezza del bivio per Poti. L'auto sulla quale la signora viaggiava è uscita dalla sede stradale ed è finita nella scarpata. Oltre alla donna, coinvolto un uomo di 65 anni che è stato medicato sul posto dal personale dell'emergenza e non c'è stato bisogno di accesso al pronto soccorso. La donna invece è stata trasportata in ambulanza al San Donato, valutata in codice giallo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Arezzo e l'automedica, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia municipale di Arezzo per i rilievi.

