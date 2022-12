Sansepolcro, addio al professor Raffaele Rizzo, docente di storia e filosofia. Commozione al Liceo Città di Piero

27 dicembre 2022 a

a

a

Addio al professor Raffaele Rizzo. Commozione a Sansepolcro e in Valtiberina. "Nel più profondo rispetto della volontà di discrezione comunicata, prima del trapasso, alle “nipoti” Elisabetta e Valeria, figlie di quel “fratello” Massimo Cavalli al quale sono andati fino all’ultimo i suoi pensieri più belli, il Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro, in attesa di un futuro momento di commemorazione pubblica, intende, con queste poche righe cariche della stima e degli affetti più sinceri e profondi, salutare il Professor Raffaele Rizzo." Inizia così una nota del professor Andrea Franceschetti, "per il Liceo "Città di Piero" di ieri, di oggi e di domani",

"Dalla sua cattedra di esemplare e inimitabile Docente di Storia e Filosofia e con la sua colta, musicale ed elegante presenza nella comunità di Sansepolcro - prosegue la nota - ha allevato migliaia di studentesse e studenti, segnando a fuoco il loro animo con il marchio della devozione per la Cultura, del rispetto per il prossimo e del culto rivolto alle regole più belle della convivenza civile".

"Questo meraviglioso scatto fotografico di Riccardo Lorenzi ci restituisce il volto di colui che oggi ci piace immaginare mentre continua a venirci incontro, camminando, nell’affresco raffaellesco della “Scuola di Atene”, al fianco di Aristotele, di Platone e del suo amatissimo amico, cugino e collega Professor Massimo Cavalli."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.