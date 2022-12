Arezzo, per le aziende orafe un anno top: + 20% nei fatturati, tanto lavoro ma i giovani non vogliono farlo

Luca Serafini 28 dicembre 2022 a

a

a

“Questo anno ce lo ricorderemo. Abbiamo ritrovato la gioia di andare a lavorare”. Le parole di Mauro Benvenuto, imprenditore, presidente degli orafi di Cna e della Consulta orafa di Arezzo, sintetizzano meglio di un numero il bilancio generale del distretto. Fine 2022 da calici alzati ma guai a cullarsi sugli allori perché dietro l’angolo non sai cosa ti aspetta.

Un anno d’oro per l’oro. Non era così scontato.

“Vero. C’erano tante apprensioni per la guerra, i conflitti, la Cina che ogni tanto chiudeva intere città grandi come mezza Italia, mercati caratterizzati da incertezze come la Turchia. Eppure c’è stata una fortissima richiesta di oreficeria”.

E le aziende si sono rimboccate le maniche: tanta manifattura in più. In percentuale quanto?

“Un aumento medio dei fatturati del 20% e non per la crescita del valore dei metalli ma proprio per l’incremento del lavoro. Cosa che premia gli sforzi degli imprenditori, l’amore per questo lavoro, la voglia di inventare articoli nuovi, di progredire”.

Non è un recupero di volumi persi con il Covid ma un nuovo processo di affermazione sui vari mercati. Il 2022 può essere paragonato agli anni ruggenti del passato?

“Non ho vissuto gli anni Settanta, Ottanta, Novanta, ho aperto l’azienda nel 1999 e poco dopo mi sono dovuto confrontare con la crisi successiva alle Torri Gemelle... ”.

Previsioni per il 2023?

“Quando il 31 dicembre chiudi l’anno vecchio nondevi pensare alle belle partite giocate ma al campionato nuovo, tutto da disputare. E non sai con quali condizioni ti dovrai misurare perché tutto cambia velocemente”.

Primo evento fieristico?

</CF>“Vicenza. Dal 20 al 24 gennaio, con record di adesioni come espositori: 1.300. Un appuntamento importantissimo per la programmazione. Oroarezzo si terrà dal 13 al 16 maggio. L’annata fieristica confidiamo che quest’anno possa essere lineare, dopo gli scompensi dettati dal Covid, e produttiva”<CF1403>.

All’aumento di lavoro corrisponde l’aumento dei dipendenti?

“La ricerca del personale è complicata. Introvabili i lavoratori specializzati, qualificati, ma sempre più difficile anche trovare giovani da inserire e da formare. Eppure ci sono nella nostre aziende tutte le caratteristiche per farsi attrarre: le accompagniamo nella crescita, prendono bei soldi con il contratto di oreficeria metalmeccanici, e non è più come una volta che le fabbriche erano brutte, scure, poco piacevoli. Oggi sono ampie, luminose, confortevoli: gli imprenditori le hanno rese gioielli perché qui ci passano la maggior parte del loro tempo.”

Quanto guadagna un apprendista?

“All’inizio 800/900 euro ma nel breve periodo sopra i mille. Con dedizione e applicazione si avanza”.<CF1403>

Sicurezza, spina nel fianco.

“Per la prima volta c’è stato il sequestro di persona di una famiglia di imprenditori e questa cosa ha scosso molto il settore. Poniamo massima attenzione al problema e tutti gli operatori iniziano a prendere accorgimenti di difesa e tutela personale dopo aver elevato negli anni passati quelli per le aziende. Non solo dobbiamo preoccuparci del lavoro, di far girare l’azienda, ma anche della sicurezza e questo è un assillo pesante”.

Tema energia?

“Il caro bollette si fa sentire, purtroppo, ed ha gravato sui costi. L’ottimo aumento delle quantità di lavoro ha assorbito queste spese, la speranza è che il costo dell’energia si abbassi perché se ci fosse un calo di lavoro, sarebbero guai. E’ per questo che, ripeto, occorre non cullarsi negli allori di questo 2022 da ricordare”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.