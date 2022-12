Arezzo, cane salvato in autostrada dai poliziotti e riconsegnato al padrone. Storia a lieto fine di Zara

28 dicembre 2022 a

La Polizia di Stato di Arezzo è intervenuta in Autostrada ed ha salto la vita ad un cane che correva lungo le corsie di marcia. A seguito di numerose segnalazioni circa la presenza dell’animale da parte degli automobilisti, il Cops di Firenze ha prontamente allertato una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo Battifolle che ha intercettato il cane al km 359 della carreggiata nord dell’Autostrada del Sole, nei pressi del casello di Arezzo. Gli agenti hanno dapprima rallentato il flusso veicolare e, successivamente, bloccato il cane scongiurando ogni possibile pericolo per la circolazione. I Poliziotti hanno quindi avvicinato l’animale, che si è dimostrato subito docile, riuscendo ad avvolgerlo in una coperta e a portarlo in salvo presso la sottosezione di Battifolle. L’amico a quattro zampe, finalmente salvo, dopo essere stato scaldato e rifocillato, è stato riconsegnato al proprietario anche grazie alla collaborazione dell’ENPA di Arezzo. Zara, questo il nome del cane, aveva perso la strada di casa ed ha potuto così ritrovare il suo proprietario che, poco dopo, si è presentato presso la sottosezione per riabbracciare e riportare a casa l’amico a quattro zampe.

