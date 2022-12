Arezzo, apre ristorante nella ex Galleria Bruschi in piazza San Francesco

Francesca Muzzi 29 dicembre 2022 a

a

a

Quattro anni dopo riapre la Galleria Bruschi in piazza San Francesco. L’ultima volta aveva ospitato mostre, oggi un cocktail bar e RistoClub. “Lì, proprio dove è nata la Fiera Antiquaria”. A parlare sono Danny Del Monaco, Adrian Everest e Lindon Zulbeari che in quel palazzo e in quella Galleria ci hanno investito e scommesso. Da giovedì scorso hanno aperto, dopo il Just, un nuovo locale. “Si chiama Divò con l’accento sulla ‘o’. L’abbiamo inaugurato in 40 giorni”, dice Del Monaco. Una nuova avventura, sfidando caro bollette e quanto altro. Ma non solo. Perché il nuovo locale, un cocktail bar e ristorante dal sapore tutto particolare e che ha già assunto quattro persone “ma stiamo ancora cercando personale”, dice Danny, ha anche un’altra particolarità. Qualcosa che lo rende unico.

“La Galleria Bruschi confina con la Basilica di San Francesco. Quando per la prima volta siamo entrati dentro, la famiglia che ne è proprietaria dell’immobile (origini aretine, ma residenti a Firenze ndr), ci ha spiegato questa particolarità. Cioè la parete confinante che però era stata coperta, però con il cartongesso. Quando abbiamo deciso di prendere il locale, abbiamo deciso di toglierlo e oggi, chi viene nel nostro locale può ammirare la parete della basilica”. Non solo. “Abbiamo deciso di illuminarla con effetti speciali proprio per fare vedere quanta bellezza la nostra città offre. E’ infatti intorno a questo muro del 1300 che abbiamo costruito il nostro Divò”. Il secondo locale per Danny Dal Monaco pluricampione nazionale dal 1996 al 2005 barman e nel 2002 anche campione del mondo. “Dopo il Just era da un po’ di tempo che avrei voluto aprire un secondo locale. Sinceramente lo avrei fatto fuori Arezzo se non avessi trovato la location giusta. Io volevo aprire nel cuore della città. In piazza Grande o in piazza San Francesco”. Scartata l’idea di piazza Grande, ecco che piazza San Francesco apre una possibilità unica. “Appena ho visto la Galleria Bruschi, me ne sono innamorato”. Certo che viene spontaneo chiedere perché non ha ripreso le Stanze il bar de La Vita è Bella chiuso ormai da mesi: “Troppi vincoli, troppe complicazioni, le banche, soprintendenza e quanto altro”. E poi “quella parete così carica di storia mi ha attratto”. Così dal 22 dicembre Divò ha preso vita. “Un ristorante diverso, per non fare concorrenza ai ristoranti che già ci sono e che offrono cibi ottimi. Soprattutto non abbiamo voluto tradire le nostre origini e quindi la nostra cucina abbina soprattutto il cibo ai cocktail e al buon bere. Un esempio? Il risotto aromatizzato al campari”. E Divò è già un successo. Tanto che a Danny piacerebbe dare di più alla città: “Vorrei aprire anche a pranzo – continua – Specialmente in queste giornate dove ci sono tantissimi turisti, offrire un’alternativa in più in un posto così centrale e, lasciatemelo dire, unico, è l’ideale. Lo abbiamo sperimentato proprio durante la Città del Natale”. Intanto Divò può ospitare, dentro fino a cento clienti e il 26 dicembre, “qualcuno ha prenotato perfino a scatola chiusa, visto che lo ha fatto settimane prima dell’apertura, una cena con diversi commensali”. “Sicuramente è un investimento importante. Abbiamo coinvolto professionalità e cerchiamo ancora personale. E’ il secondo locale, lo abbiamo fatto nascere ad Arezzo, perché su questa città ci crediamo e ci abbiamo sempre creduto. Ha grandi potenzialità e dal 22 dicembre anche un nuovo ristorante che non è ‘a due passi dalla Basilica’, ma che praticamente è come fosse dentro San Francesco. Venite, mangiate e ammirate”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.