L'Aretino dell'anno Renato Bircolotti: "Un 2022 tra gioie, critiche e riscatto". Gli ippodromi, il Palio di Siena, il titolo

Un 2022 sulle montagne russe per Renato Bircolotti, proclamato Aretino dell’anno. Glorie e contestazioni, infine la valanga di voti. Così il mossiere e starter con 30 anni di esperienza sulle spalle, reduce dal Palio di Siena di luglio al calor bianco, ha vinto il titolo in base alla volontà dei lettori del Corriere.

Una bella soddisfazione. Che effetto fa?

“Bellissimo. Mi ha fatto piacere trovarmi tra i trenta candidati di partenza. Poi, quando si entra in gara, si parte dal canapo e si cerca di tagliare il traguardo per primi. Mi sono messo in moto ed è stato un discorso di fiducia e di condivisione con tante persone che mi hanno sostenuto. In queste occasioni vedi la differenza tra il semplice follower e chi realmente ti dà una mano”.

La dedica?

“Dedico la vittoria a tutti quelli che hanno contribuito, si sono impegnati con costanza in questo mese di dicembre, hanno impiegato un momento della loro giornata per dare il voto, con le mail e con i clic. E’ stata una mobilitazione generale, dalle Alpi alle Piramidi... Dal mondo ippico, alle conoscenze personali, all’ambiente del lavoro: sono dipendente del Comune di Castiglion Fiorentino e anche l’amministrazione mi ha sostenuto. E ovviamente dedico questo riconoscimento alla mia famiglia, mia moglie Katia, mia figlia Asia, mia mamma Marisa, le prime a crederci”.

Starter e mossiere. Nel 2022 quante partenze ha dato?

“Le giornate in ippodromo sono state 122 e ogni giornata si svolgono sei corse: quindi 732. Un impegno intenso in tutta Italia, tra le Capannelle e Merano, Firenze, Varese, Pisa, Sassari. Nei palii ho fatto Asti, Legnano, Fucecchio e Siena”.



Quella partenza ha fatto discutere e le ha procurato critiche.



“Ho guidato la macchina che mi è stata data. Un palio inverosimile, iniziato in modo strano e arrivato alla fine forse peggio. Per tutto quello che lo ha circondato, dai cavalli ai fantini, alle condizioni del momento: un Palio in sei non era stato mai corso”.

Ricevette minacce? A Siena c’è tornato?

“Dopo un Palio la rabbia del contradaiolo può essere anche eccessiva, ci sta. Mi fa piacere che a distanza di tempo, nel rivedere le cose con un occhio differente, non a caldo, si apprezzano le cose nel lato giusto e anche dagli sconfitti mi sono sentito dire: la mossa era buona.[/TESTO] A Siena sono stato invitato ufficialmente ai festeggiamenti del Drago e ci sono tornato anche dopo in forma privata, in tranquillità. E trovo molti senesi negli ippodromi. Il mondo di un giudice, si sa, è particolare: non siamo sempre nelle simpatie e nelle grazie di tutti, si deve accettare anche la critica, pure aspra. Ci mettiamo in gioco, si ottengono grosse soddisfazioni ma anche momenti difficili”.

<CF1403>Come giudice di se stesso lei fu subito sereno, anche nella tempesta.</CF>

“La mossa perfetta non esiste. Comunque sia, dopo 30 anni ho un bagaglio di esperienza che mi fa superare le avversità: non mi sono piegato dopo quell’esperienza che poteva anche fermarmi, mi sono rialzato per continuare. Vado avanti sicuro. Negli ippodromi sono starter che fa capo al ministero Masaf, come libero professionista, addetto al controllo corse, mentre nei palii in giro per l’Italia sarò mossiere là dove verrò chiamato, compatibilmente con l’agenda delle corse dei cavalli. Deciderò io quando sarà il momento di cessare l’attività. Il 2022 si chiude in modo estremamente positivo con questo titolo di Aretino dell’anno, che viene dalla gente, ha il sapore del riconoscimento per quello che ho fatto quest’anno e negli anni precedenti”.

***

La XII edizione dell’iniziativa del Corriere di Arezzo è iniziata l’8 dicembre con una griglia di trenta candidati, scelti dalla redazione e segnalati dai lettori. Poi con il voto on line il gruppo si è man mano ridotto, fino alla top 10 e quindi alla top 5 che si è sottoposta al sondaggio on line. Il calcolo combinato tra mail e clic ha portato al podio. Prossimamente ad Arezzo avrà luogo la consegna della targa a Renato Bircolotti, alle seconde classificate, Loredana e Paola Guidelli (Calcit) e al terzo classificato, Gian Carlo Faralli del Comitato Sr71 + sicura.

***

Ecco tutti i vincitori a partire dal 2011.

2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino e calcio; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Gabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo; 2019 Rossano Tacconi, musicista; 2020 Andrea Franceschetti, insegnante; 2021 Debora Testi presidente Istituto Fossombroni (Casa Pia); 2022 Renato Bircolotti, mossiere e starter.

