Aretino dell'anno 2022: le sorelle Guidelli seconde: "Riconoscimento ai valori del Calcit". Faralli terzo:"Stimolo in più per una Sr 71 sicura"

29 dicembre 2022

Loredana e Paola Guidelli premiate per la loro infinita e intramontabile generosità. Pioniere della solidarietà tinteggiata di color giallo Calcit, le sorelle hanno tenuto testa riscuotendo successo tra i lettori. Sono volti conosciuti in città grazie alla costante presenza ai mercatini dei ragazzi. Da 40 anni le sorelle Guidelli scendono in campo con l'esercito della solidarietà per raccogliere monetine da destinare alla lotta contro i tumori. Loredana e Paola, furono protagoniste fin dal 1978 della prima maratona di beneficenza quando in piazza San Jacopo, per intuizione di Gianfranco Palazzini e Gianfranco Barulli, gli aretini lanciarono la loro prima sfida per combattere il tumore. Dalle lire all'euro, Loredana e Paola hanno regalato il loro tempo alla comunità, impegnandosi per oltre 40 anni nella raccolta di offerte da destinare agli acquisti di strumentazioni da donare all'ospedale San Donato per sconfiggere il male. Giovanissime, Loredana e Paola parteciparono alla prima edizione del Mercatino dei Ragazzi e con il loro entusiasmo e i loro scatoloni stracolmi di oggetti vissero la loro prima giornata di beneficenza destinata a diventare un appuntamento fisso in famiglia così come per gli aretini. Tutt'oggi all'età di 75 e 73 anni presenziano con la loro bancarella dove continuano a proporre oggetti con lo stesso spirito di una volta. Loredana e Paola ricordano ancora il blitz nel salotto di casa. “Per partecipare alla prima edizione svuotammo la vetrinetta del salotto di casa di nostra mamma”. Tazzine, piatti e bicchieri rastrellati nella speranza di fare un bell'incasso. Fu solo il primo di una serie di eventi pro Calcit ai quali hanno partecipato sempre con entusiasmo e volontà senza mai tirarsi indietro nonostante l'avanzare dell'età e la fatica crescente nell'allestire la bancarella. “Il mercatino dei ragazzi" dicono all’unisono Loredana e Paola, “è per noi un appuntamento irrinunciabile. Abbiamo anche organizzato tornei di burraco il cui ricavato è stato donato interamente al Calcit. È per noi un orgoglio indossare il cappellino color giallo Calcit. Indimenticabile il ricordo di Gianfranco Barulli e intramontabile l'amicizia con il presidente Giancarlo Sassoli e il vicepresidente Mireno Tavanti. Il Calcit è per noi una seconda famiglia”. E a distanza di anni la città, con la pioggia di voti, arrivati in redazione, ricambia con stima l'impegno solidale profuso non solo nella raccolta delle offerte ma nell'alimentare i valori del Calcit di cui Loredana e Paola si confermano un bell'esempio di altruismo e generosità. “Conquistare il secondo posto come aretine dell'anno” concludono emozionate le sorelle Guidelli “è una soddisfazione e un riconoscimento per quanto fatto in questi anni. Questo premio è da condividere con tantissimi aretini che da quasi mezzo secolo tengono in vita i valori del Calcit in città”.

Alessandro Bindi



Podio dell’Aretino dell’anno 2022 per il presidente del Comitato Sr71+sicura, Gian Carlo Faralli, che si classifica al terzo posto con il 25,2% dei voti dei lettori del Corriere di Arezzo.

“Vi devo ringraziare, sono felicissimo”, commenta Faralli dopo la diffusione del risultato finale. “Sono contento di questa manifestazione, tra l’altro c’erano in gara dei competitor che sono degli amici, come Galli (comitato stazione alta velocità per Medioetruria ndr) che ha fatto tanto per un tema simile al mio e sicuramente altrettanto importante. Poi sappiamo quanto a tutti stia a cuore il Calcit (le sorelle Guidelli, seconde classificate ndr). Con Bircolotti, anche lui di origine castiglionese e un amico, ci conosciamo fin da ragazzetti. Una persona più conosciuta fuori, nelle varie città come Milano, Roma e altre zone d’Italia, che ad Arezzo, per la sua attività e che ha avuto negli anni tante soddisfazioni. Bella iniziativa, certo la votazione sotto Natale presenta qualche difficoltà. Un grande evento, va preso con spirito di squadra e fair play. Va bene così, si è parlato di Sr 71 e ci tengo che si sia ricordato il lavoro del comitato”. Faralli aggiunge: “Noi continuiamo con l’attività di sensibilizzazione nei confronti degli utenti della strada, dei cittadini, giovani soprattutto”. E riguardo ai prossimi impegni per il 2023: “Andremo a bussare alle porte degli addetti ai lavori, amministratori e rappresentanti di enti locali. Abbiamo iniziato con questo spirito. Il Comitato, ricordo, non è nato contro qualcuno ma per sensibilizzare con un’opera di mediazione fra i cittadini e le istituzioni. Noi continueremo con questa opera di collettore e di filtro tra le parti affinché sia sempre vigile l’attenzione, non si spengano mai i riflettori sulla sicurezza stradale. Questi riconoscimenti danno una spinta in più per cercare di fare meglio. Si può sempre fare di più e questo vale per tutti, sia per le persone che per un comitato o un’associazione. Quindi continueremo a fare questo, con la nostra tranquillità. Siamo dei volontari, facciamo quello che fino ad oggi abbiamo potuto fare ritagliandosi un po’ di tempo libero. La strada è di tutti e quindi anche la sicurezza”.

Sara Polvani



