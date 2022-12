Tari, 4 milioni di euro non versati al Comune di Arezzo: il doppio rispetto al 2021

Sara Polvani 29 dicembre 2022 a

Aumenta la percentuale della Tari non ancora pagata dagli aretini al Comune di Arezzo. “Nel 2022, su una Tari di 20.306.000 euro, abbiamo incassato 15.745.000 euro: mancano 4.561.000 euro”, spiega l’assessore comunale ai tributi, Alberto Merelli. “Lo scorso anno su una Tari di 19.784.000 euro, abbiamo incassato 17.124.000 euro, la differenza è di 2.660.000 euro. E’ aumentato di due milioni di euro il non incassato. Nel 2021 era il 13%, quest’anno è il 22%”. Come già spiegato da Merelli “quello che è bene sapere è che l’ente locale si trova in una posizione alquanto scomoda: svolgere un mero servizio di riscossione di una tariffa che ribalta integralmente nelle casse altrui. Il gestore ogni due mesi invia una fattura che deve essere saldata, cosa a cui regolarmente provvediamo, facendoci però carico in questo modo anche delle morosità. A questo aggiungiamo che il costo del servizio dal 2019 a oggi si è incrementato del 17%. La spada di Damocle sul Comune di Arezzo si è fatta ancora più pesante”. E non è finita qui. “Il Comune ha dovuto fare fronte anche a due circostanze straordinarie: l’impossibilità di finanziare nel 2022 con il bilancio comunale riduzioni della Tari a favore di determinate categorie di utenze non domestiche cosa resa possibile nel 2021 da una specifica disposizione di legge legata all’emergenza Covid. Per il ritorno alla ‘normalità’ per la Tari non domestica è stata scelta una soluzione graduale. Questo per dimostrare come l’amministrazione comunale sia attenta a ogni aspetto e sfrutti, entro margini ribadisco ristrettissimi, ogni pertugio per addivenire a effetti calmieranti”. Secondo aspetto “il metodo Arera”, prosegue Merelli. “Se finora i costi fissi prevalevano nel calcolo della Tari adesso i costi variabili ‘pesano’ molto di più rispetto al passato. Agendo sui cosiddetti coefficienti tariffari e parametri di calcolo, il Comune di Arezzo ha cercato in tutti i modi di mitigare questa catena di causa ed effetto per cui una famiglia numerosa avrebbe subito un rincaro eccessivamente sperequato rispetto, ad esempio, a una persona singola. Abbiamo almeno scongiurato questi clamorosi paradossi”. Dopo la scadenza del 2 dicembre scorso, è tuttavia possibile sanare la propria posizione e pagare il saldo Tari 2022 attraverso il ravvedimento operoso, utilizzando l’avviso di pagamento PagoPa allegato all’invito recapitato. Al momento del pagamento il sistema aggiornerà automaticamente l’importo da versare con il calcolo della sanzione e degli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo. “Dal giorno dopo in cui scade il pagamento partono le sanzioni. Il punto è che - conclude Merelli - ad ogni fattura inviata noi paghiamo il gestore: questi soldi a Sei Toscana si sono già pagati. E’ questo il problema: si dovrebbe riscuotere per pagare invece si paga e non si riscuote. Ed è chiaro che in momenti come questi le persone hanno difficoltà a pagare”.



