Arezzo, sequestrati dalla Guardia di Finanza 500 chili di botti di fine anno

29 dicembre 2022 a

a

a

La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato oltre 500 chilogrammi di articoli pirotecnici. Nei giorni scorsi, durante un controllo effettuato nei confronti di un operatore commerciale di Arezzo, i Finanzieri hanno riscontrato irregolarità, riguardanti, da un lato, la detenzione di fuochi d’artificio destinati alla vendita, dall’altro, le modalità dello stoccaggio degli stessi all’interno dell’attività. Nel caso specifico, i “fuochi d’artificio” erano esposti nel punto vendita per un quantitativo-limite di materiale esplodente superiore a quello ammesso dalla normativa vigente. Per determinate categorie di materiali pirotecnici, sebbene non sia previsto il rilascio della licenza di pubblica sicurezza, è permessa la detenzione di articoli che abbiano, complessivamente, un contenuto esplodente “attivo” non superiore a 50 chilogrammi. Nell’occasione, il titolare dell’azienda aveva, invece, la disponibilità di prodotti con contenuto esplodente ben oltre la soglia di legge. Così, i Finanzieri hanno effettuato un primo sequestro di materiale, per un peso di 203 chilogrammi. Gli accertamenti si sono quindi estesi ai locali adibiti a deposito, nei quali erano custoditi altri prodotti, ancora imballati, per un peso di 340 chilogrammi, privi delle cautele idonee a garantire la sicurezza dell’intero immobile aziendale. Anche questi “fuochi d’artificio” sono stati sottoposti a “vincolo” giuridico, sottraendoli alla disponibilità del rappresentante legale. Bengala, fontane di diverse tipologie e petardi sono solo alcuni degli artifizi pirotecnici sequestrati, appartenenti alle categorie “F1” e “F2”, che presentano un rischio potenziale basso e che, pertanto (entro certi limiti), sono reperibili anche negli esercizi commerciali non muniti di licenza di P.S. e vendibili a maggiori di 14 anni o di 18, secondo la categoria di appartenenza. Al termine delle operazioni, i militari hanno sequestrato oltre 96 mila pezzi e denunciato una persona per il commercio abusivo di materie esplodenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.