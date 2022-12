Crac Banca Etruria, in appello assoluzione per Berni. Patteggiamento per Fornasari e Bronchi

29 dicembre 2022 a

Alfredo Berni assolto perché il fatto non costituisce reato; patteggiamento della pena a 3 anni e 4 mesi per Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi; Rossano Soldini assolto per le vicende Sacci e Città Sant'Angelo ma pena di 8 mesi per gli altri addebiti che erano stati contestati. E' questo il verdetto emesso dai giudici della Corte di appello di Firenze nei confronti dei quattro ex vertici di Banca Etruria che in primo grado avevano scelto la strada del rito abbreviato nel procedimento aperto per il crac dell'istituto di Via Calamandrei. La sentenza del collegio presieduto dal giudice Settembre è stata emessa nella mattinata di oggi, giovedì 29 dicembre, dopo circa un'ora e mezzo di camera di consiglio. In primo grado il tribunale di Arezzo aveva condannato a 5 anni l'ex presidente della banca, Giuseppe Fornasari, e l'ex direttore generale Luca Bronchi. Pena di due anni era stata disposta nei confronti di Alfredo Berni, storico direttore e poi vicepresidente di Bpel; a un anno per Rossano Soldini, componente del cda dell'istituto che nel 2009 aveva lasciato il consiglio in aperto contrasto con l'allora vertice della banca

