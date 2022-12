Arezzo, ristoranti sold out per il cenone di San Silvestro. Vestri: "Chiudiamo un 2022 con un più 10%"

Francesca Muzzi 30 dicembre 2022 a

Federico Vestri, presidente dei ristoratori aretini di Confcommercio chiama il 31 dicembre: “La ciliegina sulla torta”. Si chiude infatti un anno in positivo per i ristoranti aretini. Certo, sembra facile rispetto agli anni trascorsi sotto Covid, ma Vestri sottolinea che “il 2022 è stato migliore anche del 2019”. In ultimo ha contribuito anche la Città del Natale: “Quest’anno davvero con un record di presenze”. E adesso Arezzo si prepara all’ultimo giorno dell’anno e al cenone di San Silvestro: “I ristoranti sono quasi sold out. Anzi chiedo che chi ancora non lo ha fatto di sbrigarsi a prenotare. Complice anche i festeggiamenti in piazza, tantissimi aretini hanno scelto il cenone al ristorante”. Non accadeva dal 2019, perché anche lo scorso anno, colpa dell’ondata di Covid che colpì sotto Natale, molti ristoranti chiusero o in tanti dovettero disdire. “Quest’anno davvero sembra un altro mondo e devo dire che rispetto a tre anni fa, c’è un 10 per cento in più di incassi e prenotazioni”. Ma è stata anche una fine anno importante sotto il punto di vista lavorativo per i contratti a tempo determinato. In che senso ce lo spiega sempre Vestri: “Tra le casine al Prato, quelle in piazza Grande e la richiesta dei ristoranti, circa cento persone hanno trovato occupazione. Si parla sempre di un tempo che finirà proprio con l’inizio di gennaio, ma che ha dato comunque la possibilità ai giovani di guadagnare, e di provare un mestiere prima di tornare a studiare”. Perché non dimentichiamo che la Città del Natale continua fino all’8 di gennaio e quest’anno: “Siamo stupiti, perché abbiamo prenotazioni fino a dopo la Befana, ecco perché il lavoro anche se finirà tra poco, ha dato la possibilità a molti giovani di impiegare questo tempo. Il personale è stato incrementato dalla metà di novembre”. Ma se il 2022 sta per andare in archivio, si lavora già al 2023. “Per quanto riguarda noi ristoratori – prosegue Vestri – potremo utilizzare i mesi di gennaio e febbraio per formare personale. Perché se è vero che in questi giorni abbiamo trovato ragazzi, è anche vero, che manca il personale specializzato che possa essere impiegato per i mesi estivi”. Poi per il 2023 ci sono altri progetti: “La Fondazione Arezzo Intour – della quale fa parte anche Vestri – sta lavorando per il prossimo anno su progetti che possano prolungare la Città del Natale. Mi viene in mente, per esempio, il turismo green. E cerchiamo di sfruttare i nostri posti. Concordo sulle parole di Catiuscia Fei nell’organizzare un cartellone di eventi durante l’anno”. Ma si pensa anche a come migliorare la Città del Natale: “Per esempio lavorare sulle infrastrutture. Nel senso di creare parcheggi per dare meno disagio soprattutto ai residenti. E allargare la Città del Natale coinvolgendo la parte più bassa di Arezzo. Come piazza Sant’Agostino, e anche – è solo un’idea – l’Anfiteatro. Tutti progetti sui quali la Fondazione sta lavorando”. Mentre le luci del Natale continuano ad illuminare Arezzo

