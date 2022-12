Arezzo, nasce il primo club per maglia e uncinetto. Come fare ad iscriversi

30 dicembre 2022 a

Nell’annuncio c’è scritto “portare ferri e lana media 50-200 grammi”. Comincia oggi al Centro Studi Francesco Crispi un nuovo corso per riscoprire tradizioni di una volta. Lo hanno chiamato il Club di maglia e uncinetto. “Ci sono già una quarantina di iscritti”, dice l’organizzatrice Paola Bacciarelli. “Tra questi c’è anche un uomo. Abbiamo avuto questa idea, perché purtroppo tante nostre tradizioni stanno scomparendo e se c’è qualcosa di buono che ha fatto il Covid, è stata quella di riscoprire attività dimenticate. Nei mesi in casa, tanta gente ha ricominciato a lavorare a maglia o a fare l’uncinetto”. Da qui e dalle richieste è partita l’idea di creare un club. Una lezione una volta la settimana e “un'esperienza non solo d'apprendimento, ma anche di amicizia e socializzazione”, sottolinea ancora Paola. L'inaugurazione avverrà venerdì 30 dicembre dalle ore 16 alle ore 18. “Un aperitivo insieme per cominciare a conoscersi”.

