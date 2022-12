Arezzo, superbonus per 94 case popolari: corsa contro il tempo per realizzare i lavori

Alessandro Bindi 30 dicembre 2022 a

Superbonus 110 per le case popolari. Investimenti per oltre 12 milioni di euro negli alloggi di residenza pubblica di via Ristoro, via Darwin, via degli Accolti e negli immobili di Indicatore. Il Comune mette un milione e 900 mila euro per finanziare le quote di costo e di Iva che non sono coperte dal contributo del superbonus, con l’auspicio che si proceda a concretizzare gli appalti trovando imprese in grado di concludere i lavori entro la fine del 2023. Se infatti non ci saranno proroghe da parte del Governo serviranno aziende coraggiose per dare gambe ai progetti di efficientamento energetico da realizzare in tempi record. Fra qualche settimana si saprà infatti se le sette aziende che hanno precedentemente manifestato interesse confermeranno, sottoscrivendo un contratto, l’esecuzione degli interventi di riqualificazione. Gli interventi riguarderanno ben 94 appartamenti. I cantieri infatti in città potrebbero aprirsi nelle palazzine di via Ristoro dove insistono ben 32 alloggi; sono invece 36 quelli interessati dai lavori in via degli Accolti e 8 in via Darwin. Ad Indicatore è di 18 il numero delle abitazioni coinvolte nella riqualificazione. “E’ stato un lungo e difficile lavoro” spiega l'assessore Monica Manneschi “e la firma del protocollo tra Comune di Arezzo e Arezzo Casa rappresenta un ulteriore passo in avanti per la realizzazione e la gestione degli interventi ammessi al credito d'imposta superbonus 110%. Adesso si apre una nuova fase per la quale auspico ci sia un interesse da parte delle imprese a partecipare ai bandi che abbiamo voluto anche spacchettare per rendere le opere di maggior interesse per gli imprenditori”. Nemico d’ora in avanti infatti potrebbe essere il tempo. “Entro la fine dell’anno” conferma Manneschi” i lavori dovranno essere ultimati in assenza di una proroga da parte del Governo. Se ci sarà uno slittamento sarà tutto più semplice”. Giorni contati quindi per capire se l’iter prenderà la strada giusta. “Entro la metà di gennaio” aggiunge Manneschi “il quadro sarà più chiaro e sapremo se le aziende che hanno già partecipato alla manifestazione di interesse confermeranno la volontà di fare i lavori”. C'è quindi soddisfazione per essere riusciti a concludere un percorso amministrativo lungo e tortuoso. “Ho fortemente voluto” puntualizza Manneschi “segnare la strada per accedere al superbonus 110 utilissimo a riqualificare ben 94 alloggi popolari. Il Comune ha fatto la sua parte impiegando risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare destinato all’edilizia residenziale pubblica”. “Con la sottoscrizione del protocollo con Arezzo Casa” aggiunge l’assessore “è stato previsto un accordo collaborativo che prevede interventi per circa 12,3 milioni di euro; un investimento significativo che consente un importante ammodernamento e restyling dei complessi immobiliari di via Ristoro, via degli Accolti, via Darwin, e di Indicatore”. “Il Comune di Arezzo” continua Manneschi “interviene con 1,9 milioni di euro, indispensabili per finanziare le quote di costo e di Iva che non sono coperte dal contributo del superbonus, permettendo così la realizzazione degli interventi. Tale importo a carico del Comune dimostra l’attenzione dell’amministrazione Ghinelli al problema casa e in particolare a garantire standard abitativi adeguati a chi abita nelle case Erp che sempre di più rappresentano una risposta importante, se non indispensabile, alle esigenze abitative del nostro territorio. L’ente gestore Arezzo Casa procederà ora a bandire le gare di appalto integrato per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione, con l’auspicio di una pronta partecipazione degli operatori economici interessati e una rapida realizzazione degli interventi”.



