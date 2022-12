Musica, c'è il "non Capodanno" da non perdere con Arezzo Wave a Pescaiola e in tv

30 dicembre 2022 a

Oggi, 30 dicembre, la Fondazione Arezzo Wave Italia sarà al CAS di Pescaiola a festeggiare la consegna delle borse di studio offerte da Koine ai suoi lavoranti e ai loro figli . A loro e’ dedicata la giornata.

Sul palco dopo le 18 i bravissimi Zueno di Genova (miglior band scelta da giuria under 21 di Arezzowave 2022), a seguire dopo l’apericena , dalle 21 la banda cult di Arezzo gli evergreen Ricover Band ci porterà’ nella Swingin London dei favolosi sixtyes. Un NON Capodanno da NON perdere per chiudere il 2022 in bellezza. L’ingresso è gratuito.

Poi se restate in casa il meglio di Arezzowave lo troverete nelle vostre Tv.

Arezzo Tv il 30 e il 31 dicembre dalle 21 fino all’alba del 1 gennaio ritrasmetterà la maratona di Arezzowave Station già programmate ad aprile 2020, durante il periodo del Covid, con decine di ore dei più importanti concerti del festival.

Se poi siete in Italia o all’estero dalle 19,45 alle 21, nel circuito nazionale di Popolare Network ( e su Tune In ) ci sarà lo speciale di Arezzowave 2022 , poi in podcast sul sito di Radio Popolare.

