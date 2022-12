Capodanno ad Arezzo, giro di vite per fuochi d'artificio e alcol

30 dicembre 2022 a

a

a

Arezzo, Capodanno sicuro. E' stata firmata l’ordinanza che dispone il divieto nei giorni di sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio di accendere fuochi d'artificio di ogni genere ed altri artifici pirotecnici di qualsiasi categoria, divieto circoscritto a tutta l'area del centro storico zona A del P.R.G.

Cosa fai per l'ultimo dell'anno? L'assessore Scapecchi dà la risposta: festa in piazza ad Arezzo con musica, Saturnino e cin cin gratis

Inoltre, dalle ore 12:00 di sabato alle ore 7:00 di domenica, in occasione della festa di fine anno organizzata in Piazza Sant'Agostino, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali i cui locali si trovano in piazza, nell'area di via Garibaldi compresa tra Corso Italia, via de' Mannini e via della Minerva e nell'area di via Pietro Aretino civico 1, è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine. Il divieto è esteso anche agli esercizi temporanei.

Arezzo, la festa di Capodanno assegnata ad Arezzo che Spacca: ecco il programma. L'amarezza di Valenti

E' inoltre vietato a chiunque, nella stessa area, portare e usare contenitori in vetro e lattine nonché oggetti atti ad offendere.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa speciale in vigore, le violazioni alle disposizioni all’ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria così come indicato nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana.

Arezzo Wave, Valenti fa il "non Capodanno" a Pescaiola. Calendario vintage e idee

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.