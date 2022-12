E' morto Papa Benedetto XVI, nel 2012 la visita ad Arezzo e il suo grido: "Reagite"

Francesca Muzzi 31 dicembre 2022 a

«Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi - 31 dicembre - alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.» Con queste parole il direttore della Sala Stampa vaticana ha dato notizia della morte del Papa Emerito. Nel concistoro ordinario dell’11 febbraio 2013 Benedetto XVI aveva annunciato la sua rinuncia «al ministero di vescovo di Roma». L’ex Pontefice è stato l’ottavo a rinunciare al ministero petrino. Era salito al soglio pontificio nel 2005 dopo il secondo giorno del conclave, al quarto scrutinio nel pomeriggio del 19 aprile. Papa Benedetto XVI il 13 maggio del 2012 era venuto in visita ad Arezzo. Prima di lui Giovanni Paolo II. Una giornata di festa per tutta la diocesi aretina che si radunò al Prato. Il Papa era atterrato con l'elicottero allo stadio Comunale. Il suo percorso verso la Cattedrale accompagnato dall'allora vescovo Riccardo Fontana. La Santa Messa celebrata al Prato. La visita alla Madonna del Conforto e le sue parole durante l'omelia. Disse: "La comunità aretina e l’Italia intera reagiscano alla tentazione dello scoraggiamento. La via del rinnovamento

spirituale ed etico, che sola può condurre ad un autentico miglioramento della vita sociale e civile. Ciascuno in questo può e deve dare il suo contributo”. Da Arezzo il Papa si spostò poi in Valtiberina dove ad accoglierlo c'era il sindaco Daniela Frullani. Anche a Sansepolcro, papa Benedetto esortò i giovani "Abbiate il coraggio di osare! Siate pronti a dare nuovo sapore all'intera società civile, con il sale dell'onestà e dell'altruismo interessato. E' necessario ritrovare solide motivazioni per servire il bene dei cittadini". Il papa poi era atteso al Santuario della Verna. I frati lo aspettavano, ma un temporale non fece atterrare l'elicottero. Anche quel giorno ad Arezzo, papa Benedetto apparve, a tratti stanco. Forse un presagio di quello che accade dopo nemmeno un anno. Nel febbraio del 2013 il papa dette le dimissioni con una sintetica comunicazione al Concistoro: «Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa - spiega Benedetto XVI -. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo sommo pontefice". Era il 28 febbraio 2013. «Giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci saranno i funerali in Piazza San Pietro presieduti dal Santo Padre». Ha annunciato il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, nel corso del briefing di questa mattina. «Il Papa emerito Benedetto XVI aveva ricevuto l’Unzione degli infermi mercoledì scorso al termine della messa nel pomeriggio», ha aggiunto Bruni, che ha poi confermato che «da lunedì dovrebbe essere presente il corpo del Papa emerito nella basilica di San Pietro, per le preghiere, per un ultimo saluto, un incontro con tutti quei fedeli che volessero recarvisi». Bruni ha poi fatto sapere che «assecondando il desiderio del Papa emerito, i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità».

