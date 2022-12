Benedetto XVI, così il Papa ad Arezzo quel 13 maggio 2012: "Reagire alla tentazione dello scoramento per una città dal volto più umano"

31 dicembre 2022 a

Arezzo, 13 maggio 2012, la cronaca di quel giorno con circa ventimila persone al Prato per la messa con Papa Benedetto VI. Il testo dell'articolo di Luca Serafini per il Corriere di Arezzo del giorno successivo.

* * *

“Reagite!” La sferzata del Papa arriva alla fine. Davanti ai 20mila aretini che colorano il Prato, sotto un cielo così e così. E dinanzi a Mario Monti, stretto nel suo blu notte, premier di un’Italia che ondeggia malferma tra rigore e sofferenze. “Reagite!”: la pronuncia italo-tedesca di Ratzinger rimbalza tra il campanile del Duomo, i tetti e le anime, quando la lunga celebrazione volge al termine.

Benedetto XVI, sopra ai dieci gradini del grande palco bianco, si raccomanda al Paese e alla terra che lo ospita: “La comunità aretina e l’Italia intera - dice - reagiscano alla tentazione dello scoraggiamento”. Sì, il diavolo dei nostri tempi si chiama scoramento, vicolo cieco, una esistenza ridotta a viaggiare rasoterra. Ma c’è Altro. E il Papa lo indica: “La via del rinnovamento spirituale ed etico, che sola può condurre ad un autentico miglioramento della vita sociale e civile”. Tutti, aggiunge, sono invitati a partecipare: “Ciascuno in questo può e deve dare il suo contributo”. E mentre il cielo sembra lì lì per spedire qualche goccia di acqua, comunque santa, suggella l’esortazione invocando la Madonna del Conforto, la roccia cui gli aretini si aggrappano “nei momenti di maggior difficoltà e sofferenza”.

Si parla di “crisi economica”, di “fasce deboli”, di povertà, di giovani da aiutare, di ultimi da sostenere, in questa grande assemblea di popolo, che poi vuol dire Chiesa. E come sembra lontana la Arezzo del 1993, nel giorno di Wojtyla. Allora eravamo a cavallo tra l’opulenza degli edonistici anni Ottanta, con gli orafi a tutto gas, e la decadenza di Tangentopoli dietro l’angolo. Più gente, più euforia, più festa quando arrivò Giovanni Paolo II. Al Prato il tratto dominante è la sobrietà. E il presidente del consiglio di oggi è un implacabile “tecnico” munito di affilatissime cesoie per tagliare le spese in ogni direzione per salvare lo Stivale dal crack.

E’ un pochino tiepido l’applauso che alle 9,20 si leva dall’ovale del Prato quando la papamobile sbuca da via Buozzi. Sarà più forte e convinto, l’applauso, durante l’ultimo passaggio tra le ali di folla in uno sventolio di fazzoletti e di cappellini. Dal palco il Papa lancia messaggi spirituali, ma anche sociali, morali, “politici” e pure economici. “Questa Chiesa diocesana, arricchita dalla testimonianza luminosa del Poverello di Assisi, continui ad essere attenta e solidale verso chi si trova nel bisogno, ma sappia anche educare al superamento di logiche puramente materialistiche che spesso finiscono per annebbiare proprio il senso della solidarietà e della carità”.

Ai suoi piedi Benedetto XVI ha un ‘regalo’ che parla da sé. Le offerte raccolte in tutta la diocesi per gli ultimi (“Santità, questo è il nostro dono... - dice l’arcivescovo Riccardo Fontana - Qui una famiglia su quattro - sospira - non arriva alla fine del mese...”). Nella domenica del Vangelo di Giovanni che scuote davvero dentro (“Amatevi gli uni gli altri”) il Santo Padre propone la condivisione come metodo, predica “stili di vita più essenziali” e mette a fuoco altre trappole, come “la cultura dell’effimero che ha illuso molti determinando una profonda crisi spirituale”.

Ogni tanto il Papa sembra monocorde e perfino stanco nella lettura dell’omelia. Inciampa anche. Ma si riprende. E il messaggio arriva chiaro e forte: “Siate fermento nella società, siate cristiani presenti, intraprendenti, coerenti”. E attinge dalla storia plurimillenaria di Arezzo. “Tra i tesori della vostra tradizione c’è la fierezza di un’identità cristiana”. Ricorda il Petrarca e Vasari, a poche centinaia di metri da dove vissero e dove hanno lasciato altissime opere. La sfida di oggi è: quale tipo di uomo proporre per i nostri tempi? E la risposta del Papa è: un uomo che nutre di Dio, che segue la luce di Gesù. Declinandone l’esempio, come la cultura dell’Aretino suggerisce, e cioè: “solidarietà, attenzione ai più deboli, rispetto della dignità di ciascuno”.

E ancora, Benedetto XVI indica Arezzo come modello di integrazione con altri popoli e culture. Con gli immigrati. “E’ ben nota l’accoglienza che anche in tempi recenti avete saputo dare a quanti sono venuti in cerca di libertà e di lavoro.” L’atmosfera sembra essere sospesa su al Prato. La punta del campanile del Duomo gratta le nuvole. Ma non piove (comincerà nel pomeriggio a guastare la festa) e nemmeno splende il sole. Il tempo sembra fare il verso agli aretini, poco inclini ad eccessi di calore, ma molto riflessivi.

Il Papa li coinvolge citando il patrono San Donato e papa Gregorio X; augura loro di far fruttificare la loro eredità, esalta “il senso di libertà e la capacità di dialogo tra componenti sociali diverse” proprio di questa terra. Coglie anche l’occasione per riaffermare i paletti della Chiesa, come “la difesa della vita dal suo primo sorgere al suo termine naturale” (dal no all’aborto al no all’eutaniasia). Nelle prime file, ad ascoltarlo, tanti amministratori, dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, con il sindaco Fanfani che gli consegna un fermaglio UnoAerre come simbolo di speranza. Sembra rivolgersi proprio a chi amministra, il Papa, quando mette in risalto le tre linee guida “dignità, salute e diritti fondamentali”, che ispirano la storia della Toscana.

E ancora il perno della famiglia, la necessità di un “tessuto sociale solido”. Ecco, prima di salire nella papamobile e benedire la folla, il messaggio che Benedetto XVI si sintetizza in quel grido: “Reagite”. Un incitamento, una sveglia, un incoraggiamento. Per costruire su questa terra “città dal volto sempre più umano”.

