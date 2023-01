AREZZO E LA SUA PROVINCIA SONO QUI

Da oggi il Corriere di Arezzo ha un nuovo editore e un nuovo direttore. Il gruppo Corriere inizia il suo quarantesimo anno di vita

Sergio Casagrande 01 gennaio 2023 a

a

a

Il Corriere di Arezzo, insieme a tutte le altre testate che fanno parte del gruppo Corriere (Corriere dell’Umbria, Corriere di Siena e relativi siti web), da oggi ha un nuovo editore e un nuovo direttore.

La direzione del gruppo è stata affidata a me dalla famiglia Polidori che ne ha acquistato la proprietà e che ringrazio per la fiducia.

Il progetto è di realizzare un ampio rilancio di tutte le nostre testate, e non solo.

Il Corriere di Arezzo, con il quotidiano che ogni mattina vi offriamo in edicola e con l’informazione on line 24 ore su 24, fa parte di un’offerta editoriale che vogliamo ampliare.

Proprio ad Arezzo nel 1985 nacque il Corriere Aretino, il nostro secondo giornale che diede vita a un nuovo gruppo di quotidiani di cui il Corriere dell’Umbria è il capostipite. Essendo al Corriere dell’Umbria fin dalla sua fondazione, sono un testimone diretto della nascita e delle trasformazioni del Corriere di Arezzo. Per un periodo ho anche avuto modo di occuparmi direttamente delle cronache di Arezzo, lavorando a fianco dei nostri giornalisti aretini. E’ stata un’esperienza che mi ha permesso di conoscere da vicino una città dalle risorse, dalla dinamicità e dalle peculiarità che non avrei mai immaginato.

Garantiremo un’informazione capillare della città e del territorio della provincia, nel solco della storia e della tradizione del Corriere.

Sul web troverete molte informazioni e, soprattutto, più notizie locali, che saranno potenziate. Sulla carta, l’informazione sarà più completa e dettagliata.

Il Corriere di Arezzo continuerà ad essere l’unico quotidiano interamente dedicato alla città e al territorio aretino, con una prima pagina indipendente e con cronache locali sempre in primo piano. Troverete, ogni giorno, quelle informazioni e quelle notizie che vi renderanno partecipi della vita della città e della provincia aretina, osservatori e protagonisti.

Da oggi le novità saranno tante e continue, giorno dopo giorno, sia on line che sulla carta, con un unico obiettivo, quello che avevamo all’origine e che ci impegniamo a perseguire senza altri fini: fare informazione, a 360 gradi e non solo locale, con ampio spazio anche all’inchiesta e all’approfondimento. Lo faremo utilizzando forme e modi innovativi, senza dimenticare la nostra storia. Vi aspetto domani in edicola!

Sergio Casagrande

[email protected]

Twitter: @essecia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.