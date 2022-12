Arezzo, dopo Capodanno e prima della Befana scattano i saldi: via il 5 gennaio. Le previsioni. Natale positivo per i negozi

31 dicembre 2022 a

a

a

Saldi invernali al via da giovedì 5 gennaio, un giorno prima dell’Epifania. La data di inizio delle vendite con gli sconti sulla collezione invernale in tutta la regione è stata fissata quindi prima della Befana, secondo quanto deciso dalla delibera della Giunta regionale della Toscana del 28 novembre, proposta dall’assessore regionale al commercio Leonardo Marras. Le vendite a prezzo ribassato potranno durare massimo 60 giorni, dunque fino al 5 marzo.

“I saldi”, spiega Paolo Mantovani, presidente regionale del settore moda per Confcommercio Toscana, vicepresidente provinciale della Confcommercio aretina e vicepresidente nazionale della federazione, “dovrebbero essere approssimativamente stazionari: da una parte c’è stato un periodo natalizio abbastanza buono rispetto alle aspettative, dall’altro siamo consapevoli che la situazione economica non ci ha favorito. Le previsioni sono stabili rispetto allo scorso anno, ancora le condizioni non ci permettono di prevedere un exploit rispetto al pre-Covid. Elemento importante da considerare è che il freddo, e non accentuato, è arrivato tardi, la stagione è arrivata dalla fine di novembre e molti clienti dovranno fare gli acquisti”. “Il fenomeno saldi, rispetto a qualche anno fa, è meno impattante in senso positivo ma rimane comunque un richiamo”, prosegue Mantovani.

“Per fortuna da qualche anno viene gestito bene, in quasi tutta Italia le date sono le stesse e non si incorre nella problematica degli inizi differenti per cui si creavano problemi con le regioni limitrofe. Questo è superato ed è un elemento positivo. I saldi restano un bel fenomeno mediatico: se ne parla molto sui canali digitali, tv e stampa. La sensazione è stabile, a me in negozio già questa settimana hanno chiesto quando iniziavano i saldi. Ci sono due tipi di clienti: da una parte quelli che comprano tutto l’anno e anche sui saldi e un’altra parte che compra solo per i saldi, per stagionalità o per potere di acquisto”.

“La nostra aspettativa sui saldi è di stare sui valori di spesa dell’anno scorso”, conclude Mantovani. Lo scorso anno la spesa media prevista era di 119 euro a persona, contro le 115 dell’inverno 2021. Ma erano 160 nel gennaio 2020, l’ultimo prima della pandemia. “A Natale c’è stata prima di tutto tanta gente in giro, che non significa che tutti hanno comprato ma è emerso il desiderio del cliente in primis di rifrequentare i negozi. È vero che il mercato digitale è grande ma i clienti hanno riscoperto il piacere di frequentare i punti vendita. C’è stata tanta gente a passeggio, un fenomeno chiaro del periodo natalizio è che le persone hanno rifrequentato i luoghi dello shopping natalizio. Con le prospettive viste a settembre-ottobre, con un clima anomalo e le difficoltà del quadro economico, questo avrebbe potuto portare a risultati più negativi invece è stato un Natale buono. Altro aspetto importante è che in primavera-estate abbiamo visto che in Toscana c’è stato il rifiorire dei turisti, nonostante si sia perso per ovvi motivi la Russia e la Cina, però ho visto abbastanza movimento del turismo interno. Arezzo, Firenze, Siena sono state città che durante il periodo natalizio hanno avuto tanto movimento di turismo interno che potrebbe riservare qualche sorpresa. Arezzo con i Mercatini di Natale ha fatto record su record. Una positiva incognita è la presenza di turisti all’interno delle città che hanno questo tipo di afflusso e questo può essere positivo, anche se sarà difficile eguagliare gli acquisti dei cinesi e dei russi. C’è un weekend perfetto e molto valido per i saldi”.

“C’è attesa da parte dei commercianti e dei clienti”, commenta la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi. “La situazione è sfalsata dalle vendite promozionali natalizie, pratica diffusa che diminuisce l’effetto saldi. È il motivo per cui si chiede che i saldi siano effettivamente di fine stagione. Se questi iniziassero a febbraio il problema non si porrebbe. C’è comunque una grande aspettativa, quindi ci avviciniamo a un momento dell’anno molto atteso sia per la clientela che per la categoria”.



