Arezzo e provincia, le date del 2023 da cerchiare di rosso: Giostra, eventi, oro, fiction, calcio, musica, politica

Ci sono giorni da cerchiare in rosso all’inizio di ogni anno. Si butta via il vecchio calendario e si apre quello nuovo: almanacchi e agende si intrecciano ai buoni propositi. Poi, si sa, tra il dire e il fare ce ne corre. E i programmi possono cambiare.

Intanto siamo davanti ad un 2023 tutto da scoprire, un tuffo nell’ignoto. Con dei punti fermi: certe date che contano di più per una comunità, un territorio. Ne scorriamo alcune, fra tradizioni inveterate e peculiarità, ad Arezzo e in provincia.

Per gli aretini di Arezzo la Giostra del Saracino è tatuata dentro. Un rito identitario, anzi due: Buratto al centro di Piazza Grande quando la primavera è matura e quando l’estate sbiadisce: il 17 giugno la notturna e il 3 settembre la classica contesa nel mese in cui Arezzo splende. Rispettivamente saranno le edizioni numero 143 e 144. Si viene dal cappotto di Porta Santo Spirito che ha scavalcato nell’albo d’oro Porta Crucifera. Un anno giostresco carico di temi nei quattro quartieri, si inizia sabato 14 gennaio con la cerimonia di offerta dei Ceri al Beato Gregorio X, poi a febbraio, sabato 4, la cerimonia di Premiazione dei Giostratori. A maggio le dediche delle due sfide.

A proposito di manifestazioni che accendono passioni e identità, a Castiglion Fiorentino il Palio dei Rioni in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio si corre la terza domenica di giugno, il 18. Tutti alla pari i terzieri come numero di vittorie collezionate fin qui: Cassero, Porta Fiorentina e Porta Romana, che si è aggiudicata il Palio del 2022.

In Valtiberina si rinnova il 10 settembre il Palio della Balestra, antica sfida con Gubbio, con la sua solennità e la tenzone scandita dallo scoccare di verrette sul corniolo: ultimo protagonista è stato Gianni Bergamaschi con tutto il podio appannaggio dei biturgensi.

Il Carnevale di Foiano disvelerà i suoi capolavori di cartapesta frutto dell’ingegno e della creatività locale in queste date: 5, 12, 19, 26 febbraio e 5 marzo. Nei cantieri si lavora alacremente per stupire. Da tenere a memoria c’è poi un grande evento musicale top: il concerto del 16 febbraio di Claudio Baglioni. Il Teatro Petrarca ad Arezzo è il luogo scelto per la tappa del tour "Dodici Note Solo Bis". In televisione a inizio anno scorreranno le immagini di Arezzo nella seconda serie della fiction Fosca Innocenti: dal 13 gennaio gli episodi su Canale 5 in prima serata: protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Lo sport indica, e parliamo di calcio, la data del 7 maggio come quella di chiusura del campionato di serie D nel quale milita l’Arezzo (con Sangiovannese e Terranuova Traiana): il calendario prevede per quel giorno Poggibonsi - Arezzo. Gli amaranto adesso sono al giro di boa e la prossima partita si gioca sabato 7 gennaio con l’Orvietana. L’obiettivo del Cavallino e le aspirazioni dei tifosi sono così note e palpabili, viscerali, che gli scongiuri su questa seconda parte del torneo e su come arriveremo al 7 maggio sono d’obbligo. Di sicuro il 2023 sarà un anno speciale: i 100 anni dell'Arezzo calcio.

Il fenomeno delle ciclostoriche riproporrà raduni variopinti di corridori vintage un po’ in tutte le vallate: citiamo l’Ardita ciclostorica di Arezzo con scalata all’alpe di Poti, il 12 marzo e L’Intrepida di Anghiari che si tiene il 15 ottobre. Ma ce ne saranno molte altre. Tra gli eventi sportivi da ricordare la Rampichiana, gran fondo di mountain bike che porta ad Arezzo una moltitudine di atleti e accompagnatori: si disputa il 26 marzo e sarà l’edizione numero 18. Il mondo economico aretino incentrato sui preziosi vedrà svolgersi ad Arezzo Fiere e Congressi la kermesse Oroarezzo, dal 13 al 16 maggio. Intanto un gruppo nutrito di produttori di oreficeria si prepara alla trasferta di inizio anno, a Vicenza (20 - 24 gennaio) appuntamento che, dopo il 2022 top del comparto (+20% di fatturati), serve a impostare lavoro e ordini per il nuovo anno.

La Fiera Antiquaria di Arezzo si propone con la sua cadenza di ogni prima domenica del mese e sabato precedente, per cui 2022 e 2023 si dividono questa edizione spartiacque. Poi avanti tra rarità e bellezze. Cortonaniquaria è in calendario dal 19 agosto (inaugurazione il 18) al 3 settembre. E per Cortona il 2023 sarà l'anno delle grandi celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli. Dal 23 al 26 marzo Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro. Il 6, 7 e 8 ottobre ad Arezzo torna l’abbuffata del gusto con il Mercato Internazionale: un serpentone di banchi con prodotti da tutto il mondo: migliaia e migliaia di visitatori. La politica vedrà recarsi alle urne i cittadini di due comuni, Capolona e Caprese Michelangelo, per eleggere i rispettivi sindaci e consigli comunali. Si vota a primavera e le date ancora non sono state definite.

Per la giustizia, la data delle date è il 20/21 gennaio con l’atto finale del processo Coingas che tra i big vede imputati anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l’ex presidente di Estra, Francesco Macrì. L’attesa sale. La sentenza forse slitterà ai giorni successivi. A metà 2023, poi, la stessa Estra spa (luce e gas) partecipata dal Comune di Arezzo insieme ai soci di Prato, Siena e delle Marche, deve rinnovare il presidente, che spetta ad Arezzo. Macrì, decaduto, da febbraio acquisisce lo status per poter rientrare in bazzica. Vedremo a primavera.

Religione. Monsignor Andrea Migliavacca, nuovo vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, celebra il 1° gennaio la Messa alle 18 in Cattedrale (diretta su Tsd). Il 6 gennaio, Epifania, sarà nella Concattedrale di Santa Maria Assunta in Cortona, dove alle 11 celebrerà la Messa solenne. In febbraio Migliavacca sarà vescovo “esclusivo” di Arezzo, con distacco totale da San Miniato. E il 15 febbraio, sarà per il vescovo Andrea la prima festa della Madonna del Conforto l’immagine a cui gli aretini sono devoti e fin da ora affidano il 2023.

