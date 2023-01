Arezzo, tragedia nella notte di Capodanno: trentenne trovato senza vita in strada

01 gennaio 2023 a

Un trentacinquenne è stato trovato senza vita in strada nella notte di Capodanno. Tragedia ad Arezzo, in via Masaccio, nei pressi del parco del Pionta. Stando a una prima ricostruzione l'intervento dell'emergenza medica è scattato intorno alle 2 del mattino del primo giorno dell'anno. Quando sono giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. In via Masaccio anche le pattuglie dei carabinieri. I militari hanno poi accertato l'identità dell'uomo, un trentacinquenne originario di un Paese dell'Est Europa. Secondo i primi riscontri il decesso sarebbe stato causato da un malore. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause.

