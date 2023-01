Pratovecchio, Ghelli ricorda Pelè: "Mi fece i complimenti per la mia tripletta"

01 gennaio 2023 a

Mentre il mondo piange la scomparsa di Pelè, siamo andati alla ricerca di un racconto che parla di lui, e lo abbiamo trovato a Pratovecchio. E come ogni racconto comincia con un c’era una volta. C’era una volta il Calcio. E il calcio di una volta aveva un nome e un cognome: Edson Arantes Do Nascimento, o meglio Pelè. Tutti lo ammiravano, tantissimi grandi campioni lo hanno sfidato, qualcuno lo ha avvicinato, in pochi hanno avuto da lui i complimenti. E per una tripletta.

E’ accaduto a Roberto Ghelli, classe 1942 da Pratovecchio, che pur vivendo oggi a Firenze non ha mai dimenticato il suo Casentino e il paese d’origine. Ghelli, all’inizio degli anni ’60, era un giovane e promettente attaccante della Primavera dell’Inter. Una bella squadra quella, che vinse nel 1962 il torneo di Viareggio, un vero “mundial” per squadre giovanili. Ci giocavano, fra gli altri, Sandro Mazzola, Roberto Boninsegna, Giuseppe Longoni, e ne era appena uscito per diventare titolare in prima squadra la leggenda dei tifosi nerazzurri, Giacinto Facchetti.

“Era in uso a quei tempi – ricorda Roberto Ghelli – organizzare in estate amichevoli e tournée di squadre professionistiche, e far giocare le squadre Primavera come match d’apertura, prima che in campo ci andassero i Campioni”. Così una sera a San Siro si presentò il Santos di Pelè, per un incontro molto atteso dal pubblico. “Scendemmo in campo che San Siro ribolliva di 80.000 persone. Si giocava contro la Solbiatese, squadra di Serie C, per dire che il livello era già buono per noi giovani. Vincemmo 3 a 1 e io segnai una tripletta, con un gol di testa e due in contropiede; ero una punta molto veloce e abile nel gioco aereo, e mi ricordo ancora il lancio perfetto che mi fece Mazzola”. Intanto a bordo campo i “Grandi” guardavano, e Pelè a fine partita si complimentò con Roberto per quella tripletta. “Non mi sembrava vero di parlargli, stringergli la mano, e che spettacolo poi vederlo giocare! Aveva solo due anni più di me, ma era già sul tetto del mondo. Aveva vinto un mondiale in Svezia, e dopo poco si sarebbe confermato in Cile”. Finita la partita, nessuno dei giovani Primavera volle rientrare negli spogliatoi: tutti lì, accanto alla panchina del “Mago” Herrera, a guardare le movenze di quel numero 10 che allora le TV potevano a malapena far intravedere.

“Pelè aveva un corpo perfetto, si muoveva sul campo come a nessun altro ho più visto fare. Quella sera segnò due reti, l’Inter aveva dominato gran parte del match ma lui in poco tempo la riaddrizzò a modo suo”. Altre volte Roberto Ghelli avrebbe accarezzato la storia del Grande Calcio, finendo nell’album delle figurine e anche negli annali: “Ero fra gli 11 titolari nerazzurri del famoso Juve-Inter 9-1 del 10 giugno del ’61, quando Moratti per protesta mandò noi ragazzini a giocare contro i titolari bianconeri, con Sivori che faceva il diavolo a quattro”. E poi anche dopo, quando la sua carriera proseguì in serie C, ad Ascoli, dove condivideva la stanza con Carletto Mazzone.

Roberto a Pratovecchio non ha vissuto solo l’infanzia ma anche buona parte della sua vita, in Casentino ci sono anche suoi i tre figli, da piazza Vecchia lo prese il primo talent scout italiano, Mauro Franceschini.

