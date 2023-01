Arezzo, in arrivo le mini telecamere sulle divise dei vigili urbani

Marco Antonucci 02 gennaio 2023 a

Si accenderanno tra poche settimane le bodycam sulle divise dei vigili urbani di Arezzo. In questi giorni è stato firmato un provvedimento che sblocca la questione, tutta tecnica, relativa all’attivazione del software necessario all’attivazione delle mini telecamere. A partire da questo mese di gennaio appena iniziato le bodycam saranno accese e potranno entrare nella dotazione di servizio della Municipale aretina. Ma al momento non sono previste per tutti gli agenti in servizio sulle strade, visto che i dispositivi “in forza” al comando di via Setteponti sono attualmente otto.

Il via libera all’accensione era atteso in estate, poi invece c’è stato lo slittamento di qualche mese. Nello scorso maggio la giunta Ghinelli ha approvato il regolamento che disciplina l’impiego e la gestione dei servizi di ripresa audio-video - le cosiddette videocamere indossabili o bodycam - da collocare sulle divise della Polizia municipale.

Sono stati sciolti, in particolare, una serie di nodi relativi all’utilizzo. L’articolo numero 7 - 19 quelli previsti nel provvedimento - dispone che “l’avvio delle bodycam e, quindi, l’avvio della registrazione è consentito esclusivamente per attività di polizia giudiziaria, che tuttavia non può essere preventiva ma solo repressiva e conseguente al verificarsi di un fatto reato”.

Attivazione del dispositivo prevista anche “per il controllo dell’ordine della sicurezza urbana”. In questo caso “l’attività può essere anche preventiva ma deve essere limitata al contesto territoriale e al momento in cui sussistano rischi”. Sono alcune delle disposizioni previste dalla cornice normativa che dovrà guidare l’utilizzo di queste preziose mini telecamere che potranno rappresentare un deterrente contro chi non rispetta le regole, ma anche un supporto estremamente valido per aiutare a garantire la sicurezza degli agenti. Ora, il recente provvedimento firmato dal comandante della Polizia municipale Aldo Poponcini guarda a quegli aspetti tecnici necessari per far accendere le luci delle telecamere. Che, a meno di imprevisti, potranno essere attivate già nelle prossime settimane sulle divise di otto vigili urbani in servizio lungo le strade della città.

